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周興哲遭冒名詐騙 女粉失逾6萬美元 經紀公司急發聲明

記者梅衍儂／綜合報導
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周興哲所屬經紀公司公開一起疑似冒用藝人身分的跨國詐騙案件，提醒粉絲提高警覺。（圖...
周興哲所屬經紀公司公開一起疑似冒用藝人身分的跨國詐騙案件，提醒粉絲提高警覺。（圖／星空飛騰提供）

台灣歌手周興哲「Odyssey•Stars 旅程•星空」世界巡迴演唱會上月在新加坡升級引爆，持續如火如荼展開中，而在接續各地演出場次之際，所屬經紀公司星空飛騰緊急公開一起疑似冒用藝人名義的跨國詐騙案例，希望藉此提醒粉絲追星務必保持警醒。

星空飛騰收到的多封電子郵件，一名聲稱來自韓國的女性歌迷表示，自己多年來與「周興哲」保持密切聯繫，並因對方以各種理由，要求她救急，該女子陸續自2021年至2025年間匯出款項，累積金額約台幣205.8萬元(約6.46萬美元)。由於遲遲未收到還款，因此自今年1月起開始透過電子郵件聯繫周興哲工作團隊，希望公司能協助轉達訊息，並要求對方出面說明。

該名女粉在信件中多次強調自己握有相關對話紀錄與聯繫證據，並堅稱對方就是周興哲本人。她也陸續寄送多份截圖及資料，希望透過經紀公司居中協調處理。星空飛騰經查證後，認為此事疑似涉及假冒藝人身分的詐騙案件，也第一時間回覆非周興哲本人所為。

星空飛騰表示若確實遭受金錢損失，真的非常遺憾，建議對方應立即向所在地警方報案，透過正式司法程序來處理。同時強調相關情況與藝人本人無關，並呼籲對方提供相關資料予警方調查，以利釐清真相。

周興哲。（圖／星空飛騰提供）
周興哲。（圖／星空飛騰提供）

精華 FAQ

  • 經紀公司接獲信件後發現，一名韓國女歌迷疑遭假冒周興哲身分者詐騙，長期被要求匯款救急，累計損失約台幣205.8萬元。

  • 她在多封郵件中強調，自己握有相關對話紀錄、聯繫證據與多份截圖，並堅稱對方就是周興哲本人，希望公司協助轉達與求證。

  • 星空飛騰查證後認為疑涉假冒藝人詐騙，已明確否認與周興哲本人有關，並建議對方盡速向所在地警方報案，交由司法程序釐清。

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