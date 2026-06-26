我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港一代女神逝世 享壽80歲 17歲成女主角風靡全亞洲

幫助深層睡眠 快試試這簡單飲品

觀影說劇╱「沉默的審判」搭阮經天 王淨化身多重人格

記者趙大智／綜合報導
王淨此次一人挑戰多重角色與不同人格狀態，飾演「趙小莉」和其女兒「陳默」。（圖／N...
王淨此次一人挑戰多重角色與不同人格狀態，飾演「趙小莉」和其女兒「陳默」。（圖／Netflix提供）

Netflix影集「沉默的審判」將於今年第3季全球獨家上線，由「周處除三害」導演黃精甫自編自導，集結阮經天、王淨、賈靜雯、張孝全、陳以文、宋芸樺等實力派演員，共同揭開一樁橫跨20年的爆炸綁架懸案。其中王淨一人分飾母女，更挑戰多重人格狀態，成為一大看點。

王淨在劇中飾演擁有多重人格的趙小莉，以及其女兒陳默。談及角色，她表示最想替人格說的一句話是：「也許等到哪天這個世界不再黑暗了，我們就不會存在了。因為我們的出現就是為了要保護我們想要保護的，即使粉身碎骨、或即使我被消失，也無所謂。」

她也形容「沉默的審判」是一部相當極致的作品，「無論是角色的情感狀態、心理層次，還是整個故事所探討的人性議題，都被推向很深、很強烈的地方。」她認為觀眾將會看到演員與導演全力投入創作的一面，跟著角色一起進入人格與意識交錯的世界。

阮經天本次飾演角色「林三」，坦言接觸到劇本時感受到完全不同的震撼。（圖／Netf...
阮經天本次飾演角色「林三」，坦言接觸到劇本時感受到完全不同的震撼。（圖／Netflix提供）

劇中被認為是「紅樓爆炸綁架案」主謀的林三，由阮經天飾演。繼「周處除三害」後再度與黃精甫合作，阮經天坦言這次讀劇本時有完全不同的震撼，「我認為觀眾可以在『沉默的審判』中看到自己，進而產生與角色之間的共鳴。」他認為影視作品最迷人的地方，在於能透過角色心理狀態與對立面的反應，反思自己的人生與選擇。

賈靜雯則飾演司法鑑定心理師胡欣，是串連案件與人性的關鍵角色。她透露角色屬於觀察者，「很多時候只能用眼神傳達，透過凝視的力量蠻不容易的。」她也看好影集播出後將掀起熱烈討論，直言：「所有角色都好像可以變成一部戲，內心都很有故事，觀眾會看到很震撼的視角，顛覆華語劇的思維模式。」

此外，張孝全飾演曾任檢察官的陳孟夫，因一樁案件離職後赴日本進修犯罪心理學，並與王淨飾演的趙小莉發展出相互救贖的情感。宋芸樺則突破以往形象，飾演長年活在父親掌控下的許家長女許運佳。她透露當初在美國收到劇本時，獨自在加州讀完後全身起雞皮疙瘩，「許運佳對我來說，已經不只是一個角色，而像是我內心某一個從來沒被說出口的部分，突然被看見了。」

「沉默的審判」故事從2004年台北一起震驚社會的爆炸綁架案展開，隨著塵封20年的秘密逐漸揭曉，每個人都必須面對內心最深處的傷痕、沉默與罪惡。影集透過懸疑犯罪外殼，探討人格、創傷與人性善惡抉擇，預計於今年第3季在Netflix全球獨家播出。

陳以文化身掌控家族命運的萬年鋼材董事長「許萬年」。（圖／Netflix提供）
陳以文化身掌控家族命運的萬年鋼材董事長「許萬年」。（圖／Netflix提供）

宋芸樺飾演許家長女「許運佳」，看似擁有幸福家庭與優渥生活，卻始終被孤獨與壓抑包圍...
宋芸樺飾演許家長女「許運佳」，看似擁有幸福家庭與優渥生活，卻始終被孤獨與壓抑包圍。（圖／Netflix提供）

張孝全飾演的「陳孟夫」，過去曾是一名檢察官，因一樁案件導致他人死亡而選擇離職。（...
張孝全飾演的「陳孟夫」，過去曾是一名檢察官，因一樁案件導致他人死亡而選擇離職。（圖／Netflix提供）

賈靜雯本次在劇中飾演心理鑑定師「胡欣」，成為連結案件與人性的關鍵角色。（圖／Ne...
賈靜雯本次在劇中飾演心理鑑定師「胡欣」，成為連結案件與人性的關鍵角色。（圖／Netflix提供）

精華 FAQ

  • 本劇由《周處除三害》導演黃精甫自編自導，並集結多位實力派演員演出，預計於今年第3季在Netflix全球獨家上線，主打懸疑犯罪與心理議題。

  • 王淨在劇中分飾擁有多重人格的趙小莉與其女兒陳默，需切換不同人格狀態與情感層次，展現角色在創傷、保護與消失之間的極端內心世界。

  • 故事從2004年台北一起爆炸綁架案展開，隨著塵封二十年的真相逐步揭露，角色必須面對沉默、罪惡與傷痕，並反思人格、創傷與人性選擇。

上一則

好好生活、好好放鬆　《欠妳的那場婚禮》張孝全：作為一名演員需要運氣

下一則

周興哲遭冒名詐騙 女粉失逾6萬美元 經紀公司急發聲明

延伸閱讀

戲說從頭／王淨二搭阮經天 聊到沒話題只能「沉默」

戲說從頭／王淨二搭阮經天 聊到沒話題只能「沉默」
遭陌生男連按4天門鈴 阮經天從驚嚇到發怒：可能需要幫忙

遭陌生男連按4天門鈴 阮經天從驚嚇到發怒：可能需要幫忙
戲說從頭／老屋挖出6000萬 郭京飛、任素汐因「迷牆」人生失控

戲說從頭／老屋挖出6000萬 郭京飛、任素汐因「迷牆」人生失控
「鐵拳教育」成宋英奎遺作 李昇規悼劇中父親揭未曝光一幕

「鐵拳教育」成宋英奎遺作 李昇規悼劇中父親揭未曝光一幕

熱門新聞

吳辰君展現凍齡好身材。圖／摘自IG

47歲女星嫁中國官二代14年 突曬私照「大深U極致腰線」

2026-06-21 15:50
楊紫(右)、李現主演「錦繡芳華」。圖／八大電視提供

新婚圓房親不停…李現楊紫吻戲狂飆17場：配音配到害羞

2026-06-22 10:31
梁朝偉與劉嘉玲攜手相伴38年。（圖／寶格麗提供）

劉嘉玲爆梁朝偉「生活無法自理」 認了最難的是7年之癢

2026-06-25 01:32
從影片畫面可見，胡文英幾乎全裸，只用了粽葉遮掩胸前雙球，下半身則是一件粽葉迷你裙。(圖截自Facebook影片@美魔女胡文英)

58歲美魔女胡文英只靠粽葉遮重點 「端午真人肉粽」辣秀曲線

2026-06-19 22:51
王祖賢在陽台上愜意的喝著咖啡。（取材自小紅書）

王祖賢私密閨房首度曝光 溫哥華破億台幣豪宅大公開

2026-06-18 23:10
翁虹（右）去美國參加女兒高中畢業典禮，一家三口同框。（取材自微博）

翁虹女兒高中畢業了 全A奪3副學士學位 大學選UCLA

2026-06-21 09:00

超人氣

更多 >
中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本

中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本
社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數

社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數
「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票

「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票
李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了

李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了
南加這項副業正夯 有人靠它已賺近30萬美元

南加這項副業正夯 有人靠它已賺近30萬美元