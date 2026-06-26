觀影說劇╱「沉默的審判」搭阮經天 王淨化身多重人格

王淨此次一人挑戰多重角色與不同人格狀態，飾演「趙小莉」和其女兒「陳默」。（圖／Netflix提供）

Netflix影集「沉默的審判」將於今年第3季全球獨家上線，由「周處除三害」導演黃精甫自編自導，集結阮經天、王淨、賈靜雯、張孝全、陳以文、宋芸樺等實力派演員，共同揭開一樁橫跨20年的爆炸綁架懸案。其中王淨一人分飾母女，更挑戰多重人格狀態，成為一大看點。

王淨在劇中飾演擁有多重人格的趙小莉，以及其女兒陳默。談及角色，她表示最想替人格說的一句話是：「也許等到哪天這個世界不再黑暗了，我們就不會存在了。因為我們的出現就是為了要保護我們想要保護的，即使粉身碎骨、或即使我被消失，也無所謂。」

她也形容「沉默的審判」是一部相當極致的作品，「無論是角色的情感狀態、心理層次，還是整個故事所探討的人性議題，都被推向很深、很強烈的地方。」她認為觀眾將會看到演員與導演全力投入創作的一面，跟著角色一起進入人格與意識交錯的世界。

阮經天本次飾演角色「林三」，坦言接觸到劇本時感受到完全不同的震撼。（圖／Netflix提供）

劇中被認為是「紅樓爆炸綁架案」主謀的林三，由阮經天飾演。繼「周處除三害」後再度與黃精甫合作，阮經天坦言這次讀劇本時有完全不同的震撼，「我認為觀眾可以在『沉默的審判』中看到自己，進而產生與角色之間的共鳴。」他認為影視作品最迷人的地方，在於能透過角色心理狀態與對立面的反應，反思自己的人生與選擇。

賈靜雯則飾演司法鑑定心理師胡欣，是串連案件與人性的關鍵角色。她透露角色屬於觀察者，「很多時候只能用眼神傳達，透過凝視的力量蠻不容易的。」她也看好影集播出後將掀起熱烈討論，直言：「所有角色都好像可以變成一部戲，內心都很有故事，觀眾會看到很震撼的視角，顛覆華語劇的思維模式。」

此外，張孝全飾演曾任檢察官的陳孟夫，因一樁案件離職後赴日本進修犯罪心理學，並與王淨飾演的趙小莉發展出相互救贖的情感。宋芸樺則突破以往形象，飾演長年活在父親掌控下的許家長女許運佳。她透露當初在美國收到劇本時，獨自在加州讀完後全身起雞皮疙瘩，「許運佳對我來說，已經不只是一個角色，而像是我內心某一個從來沒被說出口的部分，突然被看見了。」

「沉默的審判」故事從2004年台北一起震驚社會的爆炸綁架案展開，隨著塵封20年的秘密逐漸揭曉，每個人都必須面對內心最深處的傷痕、沉默與罪惡。影集透過懸疑犯罪外殼，探討人格、創傷與人性善惡抉擇，預計於今年第3季在Netflix全球獨家播出。

陳以文化身掌控家族命運的萬年鋼材董事長「許萬年」。（圖／Netflix提供）

宋芸樺飾演許家長女「許運佳」，看似擁有幸福家庭與優渥生活，卻始終被孤獨與壓抑包圍。（圖／Netflix提供）

張孝全飾演的「陳孟夫」，過去曾是一名檢察官，因一樁案件導致他人死亡而選擇離職。（圖／Netflix提供）

賈靜雯本次在劇中飾演心理鑑定師「胡欣」，成為連結案件與人性的關鍵角色。（圖／Netflix提供）