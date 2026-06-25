釜山封帝被讚比張凌赫帥 曾敬驊1句話笑談感想

曾敬驊(左)、陳玉勳出席影視聽中心全新形象影片「消失的跑片員」世界首映。(記者沈昱嘉／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 曾敬驊在釜山奪影帝後，被韓網拿來與張凌赫比帥，他以「跟自己比就好」回應，並透露得獎後仍忙於新片與海外取經。

台灣男星曾敬驊因在南韓 釜山榮獲影帝，被南韓網友拿來與同齡的大陸男星張凌赫 對比，並誇讚他比張凌赫還帥，對此他日前出席活動時笑著回應：「跟自己比就好。」曾敬驊日前是憑藉電視劇「如果我不曾見過太陽」一舉擊敗玄彬 、金宣虎、竹內涼真、宋威龍等亞洲勁敵，奪下「2026全球OTT大獎」（Global OTT Awards）最佳男主角獎。

剛拿獎的他隨即與導演陳玉勳出席國家影視聽中心全新形象影片「消失的跑片員」世界首映。回憶起在釜山封帝的心情，曾敬驊笑說當下驚喜到「頭皮發麻」，但沒多想，直言：「接下來的作品難度都很高，要趕快收心。」他也透露，因去年頒獎時曾拿到空白信封，讓他至今仍有陰影，彷彿「毀滅又重生」，但當時仍努力用中文說完感言。

在新片「消失的跑片員」中，曾敬驊體驗了「跑片員」和「電影修復師」的工作，不僅要騎復古檔車，還要學習修復實體膠卷。他坦言，此前完全不知道有這個工作，但看完劇本就覺得很有趣，更被陳玉勳導演徹底激發出喜劇魂。他表示，拍攝過程能感受到一股熱血，尤其是騎機車送片的過程，這才了解以前觀眾要在影廳欣賞電影，原來背後有這麼多流程跟人力，自己非常喜歡那個氣氛。

日前曾敬驊隨金馬海外工作坊赴美取經，他透露除了上課外還發生不少趣事，「我和朱軒洋住一間，平常課程從早上9點到晚上5點，有點像大學出去交換學生。我們會一起去外面鬼混，然後會有街友跟我們要咖啡喝，到後面經過他都會跟我們打招呼」。

近日歌手黃大煒驟逝，掀起各界譁然，陳玉勳曾出現在黃大煒「你把我灌醉」的MV中，他澄清那不是MV，「其實不知道為什麼會把『愛情來了』的畫面當成伴唱帶，朋友去KVT都會點那首歌笑我」。而面對黃大煒的離去，陳玉勳也坦言非常驚訝。