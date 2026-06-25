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賈永婕也瘋「鐵拳教育」：向惡霸屈服 永遠等不到和平

娛樂新聞組／綜合報導
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賈永婕(左圖)也瘋Netflix韓劇「鐵拳教育」(右圖)。(取材自賈永婕臉書、N...
賈永婕(左圖)也瘋Netflix韓劇「鐵拳教育」(右圖)。(取材自賈永婕臉書、Netflix提供)

AI摘要

文章摘要整理：

賈永婕看完Netflix爆款韓劇《鐵拳教育》後，在臉書分享心得，強調屈服惡霸無法換來和平，並稱劇中角色相當帥氣。

Netflix最新爆款韓劇「鐵拳教育」在全球引爆新一波追劇熱潮，劇情讓大批觀眾直呼大快人心。對此，台北101董事長、知名女星賈永婕日前也忍不住在臉書大方分享追劇心得，直率大讚這部戲「好看，好爽」，更對劇中的核心議題有感而發，犀利觀點瞬間引來眾多網友讚同。

噓！星聞報導，賈永婕日前在臉書發文透露，自己一個晚上一口氣把「鐵拳教育」追完，心中有滿滿的震撼與體悟。她指出，這部劇深刻傳達了一個道理：「向惡霸屈服的人，永遠等不到真正的和平。」對於劇中部分學生的懦弱與抉擇，她也有感而發地表示，有些學生以為只要向惡霸低頭，甚至選擇加入對方的陣營，就能換來安穩的日子。

然而，現實卻往往背道而馳。賈永婕痛心直言，這種妥協「換來的卻是一次又一次的羞辱。換來的不是安全感，而是失去尊嚴後無止境的恐懼。」她進一步稱，面對身邊的惡霸與不公，最危險的從來都不是挺身反抗，而是「誤以為屈服可以換來小確幸的日子」。

除了探討深刻的校園與社會議題，賈永婕也不藏私展現追劇少女心，在文末激動直呼：「我覺得任含琳督察帥翻了！」直接被秦基周飾演的劇中角色魅力圈粉。

網友也紛紛留言直讚，「這部真的超瘋、超好看」、「完全說中核心，對惡霸真的不能低頭」。更有不少觀眾跟著附和，「督察真的帥到炸裂」。

精華 FAQ

  • 她表示自己一晚追完整部劇，覺得「好看，好爽」，並對劇情帶來的震撼與啟發很有感，認為作品把校園霸凌與人性抉擇拍得相當到位。

  • 賈永婕認為，向惡霸低頭不會換來真正和平，反而可能得到一次次羞辱、失去尊嚴與持續恐懼，最危險的是誤以為妥協就能換來安穩生活。

  • 她在文末直呼秦基周飾演的任含琳督察帥翻了，明顯被角色圈粉；不少網友也留言認同劇很好看，並表示督察角色真的帥到炸裂。

韓劇 賈永婕

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