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影后柯淑勤飛洛杉磯上表演課 「最震撼」不是老師是同學

記者趙大智／專訪
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柯淑勤人生首次上表演課就飛去美國。(柯六毛提供)
柯淑勤人生首次上表演課就飛去美國。(柯六毛提供)

58歲柯淑勤曾連續5年入圍8次金鐘獎，2度拿下金鐘影后，戲演了33年，一次表演課都沒上過。今年5月底開洋葷到洛杉磯參加「金馬海外工作坊」，起初只是看到女兒杜蕾準備報名，她問：「我也要，我可以嗎？」最後入選成行，還和一群不同世代演員當了6天同學。

「金馬海外工作坊：好萊塢表演與創作」讓台灣影視圈跟好萊塢巨星瑪格羅比、艾美亞當斯、珍妮佛安妮斯頓御用表演教練上課。金馬影后謝盈萱、金馬女配陳雪甄帶隊，包括楊謹華、柯佳嬿、柯淑勤、劉冠廷、曾敬驊、朱軒洋、導演林孝謙等共襄盛舉。

柯淑勤是裡頭年齡最長，都奔6又是影后等級，若問此行學到什麼、最震撼什麼，她聚焦的反而不是自己：「是認識這些同學，他們真的震撼到我！那股對表演和學習的熱情和熱血，我很需要。」

6天課程中，除了睡覺，學員每天上課長達8小時。平時大家拍戲，收工就走人，不像這次可以朝夕相處。柯淑勤一整天課上下來已累癱去洗澡，同房室友、金鐘迷你劇集影后吳奕蓉繼續打開電腦腦紀錄課程，接著Line群組響了，導演林孝謙已做好筆記上傳供參。

柯淑勤既讚嘆又佩服：「我老命都要沒了，這些年輕人總覺得不夠不夠，還要更多！」她舉例像李杏、劉冠廷、方志友等人，認真之外，會不斷跟講師表達「再給我多一點」的企圖，讓她學習到很多很多。

柯淑勤當年以「植劇場-戀愛沙塵暴」拿下金鐘影后，當時參演的劉冠廷還默默無聞，之後長大成家，還有了兒子，她直到這次上課才知道原來他老婆是孫可芳，「看到夫妻倆跟兒子視訊講話，覺得好棒哦，那個感受很溫暖，我們私下不會聯絡，但看到這一切有很大的價值」。

同樣是金鐘影后的柯佳嬿有冷面笑匠一面，但柯淑勤也是這次才見識到。某天上課學員被要求找一樣動物跟角色連結，柯淑勤選了美洲豹對應「死了一個娛樂女記者」電視台董娘「姚姐」，一回頭看到柯佳嬿，竟然選了水母。她當場笑出來：「柯佳嬿妳很厲害！」因為其他學員選的動物都好忙，一直鬼吼鬼叫，水母只要飄來飄去即可，不會有聲音也不費勁，從此見到柯佳嬿都喊「Jellyfish」。

柯淑勤到洛杉磯當了6天學生。(柯六毛提供)
柯淑勤到洛杉磯當了6天學生。(柯六毛提供)

柯淑勤（中）調時差，劉冠廷（右）、巫建和搞笑合照。(柯六毛提供)
柯淑勤（中）調時差，劉冠廷（右）、巫建和搞笑合照。(柯六毛提供)

精華 FAQ

  • 她原本看到女兒杜蕾準備報名金馬海外工作坊，便好奇詢問自己是否也能參加，最後順利入選，前往洛杉磯展開六天的表演與創作課程。

  • 柯淑勤認為最震撼的不是講師，而是一起上課的同學。她被年輕演員對表演的熱情、積極發問和想學更多的企圖心深深打動。

  • 她提到劉冠廷、李杏、方志友等人都很認真，還觀察到劉冠廷與妻兒視訊的溫暖畫面；她也笑稱柯佳嬿選水母當角色連結，十分有趣。

好萊塢 洛杉磯 柯佳嬿

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