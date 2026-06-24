移民美國先分居 鍾欣怡老公孫樂欣反對：婚姻絕對不保

製作人孫樂欣(右)和鍾欣怡(左)對於移居美國一度意見不合。（取材自臉書）

台灣藝人鍾欣怡和製作人孫樂欣結婚12年，鍾欣怡在最新一集的Podcast節目「雙欣家庭」中突然拋出震撼彈，坦言為了兩個孩子的教育，全家已決定於明年暑假正式移居美國。其實夫妻倆曾因工作規畫，數度意見不合，甚至一度考慮「台灣、美國分居兩地」，讓孫樂欣急得直呼：「這樣婚姻絕對會不保！」

原來兩人的兒女因在藝術與音樂領域展現出天賦，經過長期的深思熟慮，決定在明年暑假舉家移民 美國。鍾欣怡在節目中透露，原本考量到台灣的電商事業與直播工作，想要採取折衷方案，由孫樂欣先帶女兒移居美國適應，鍾欣怡則留在台灣繼續打拚，等2年後再帶著兒子過去會合。

不過這提議立刻遭到孫樂欣的強烈反對，孫樂欣認為，現代生活誘惑太多，夫妻一旦分隔兩地長達2年，即便感情再深厚，婚姻也很難保住。孫樂欣的理性分析，一秒點醒了鍾欣怡，鍾欣怡坦言，雖然生活總會給女人很多不得不的抉擇，但她絕不允許自己為了追求效率，而拿婚姻去當賭注。

於是經過無數次的深夜密談，兩人最終達成共識，徹底否決了分居計畫，一家四口「同步出發」，由她開啟空中飛人、兩邊奔波的生活，絕對不讓「離婚」有機會發生。