「愛人啊」哈林新歌告白 笑稱常「自我感動到哭」

庾澄慶坦言不看網路評價。（圖／福茂唱片提供）

歌手「哈林」庾澄慶迎來出道40周年，推出暌違9年的全新創作單曲「愛人啊」。哈林坦言，這首歌象徵「愛的2.0」，闡述隨時間轉變的愛之體悟，亦可視為對妻小的深情告白。只是前主播老婆張嘉欣沒有太多回饋，他說有天在家聽完眼眶泛紅，讓老婆關心詢問，他笑說「每次聽都自我感動，眼眶紅紅的是好事」。

對於黃大煒和傅子純的驟逝，讓哈林深感人生無常，體悟到想做的事就該把握當下、趕快去做。這份對生命的緊迫感促使他挑戰自我，宣布將於今年10月展開全新巡迴演唱會，並坦言內心已湧現久違的焦慮、期待與實驗心態。

談及先前被YouTube頻道惡意造謠死訊，哈林直言對方非常惡毒，跟YT申訴、聘請律師都無法解決，相當無奈。至於術後心臟狀況，喜歡運動的他說當初是因為運動時心驚膽跳，於是進行心律不整的微創電燒手術，現在狀況很好。他強調自己每兩年固定健檢，熱愛運動且身體狀態極佳，對演唱會充滿信心。

而針對先前參加陸綜「歌手」首位出局，哈林則淡定表示心情不受影響，面對褒貶參半的網路評價，自己處理方式就是不看。

對於接下來的巡演，哈林大讚日前好友張學友的演唱會強度極高、全程不降Key，讓人佩服。但他笑說自己沒打算拚場次紀錄，也不想規畫退休，「我不要唱300多場，只要拿他的零頭就OK了！」將以最舒適的節奏，為歌迷揭開下一階段的全新進化。