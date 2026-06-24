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昔96套房產查封… 56歲張庭談人生低潮 曝曾身心受創

記者趙大智／綜合報導
張庭、林瑞陽全家福。（取材自微博）
張庭、林瑞陽全家福。（取材自微博）

張庭近日迎來56歲生日，跟老公林瑞陽以及一對兒女聚餐慶祝，前一陣子還跟女兒到峇里島度假。近日她在直播中罕見談及「容貌焦慮」，坦言看著鏡中自己，曾因歲月留下痕跡感到不安。不過歷經人生低潮後，如今的她已學會與年齡和平共處，甚至將老化視為生命送來的珍貴禮物。

張庭過去從演員轉戰商界，事業版圖一度擴張迅速。然而幾年前因旗下公司捲入商業爭議事件，事業被迫按下暫停鍵，也讓她的人生跌入谷底。根據中國法制官方媒體「法治周末」報導，相關案件早在2年前已撤案，石家莊市裕華區人民法院也裁定解除全部涉案資產查封，包括96套房產及銀行帳戶均已解封。

回憶當時處境，張庭坦言，那段日子不僅事業受到衝擊，外界諸多批評與誤解也讓她承受極大壓力。眼看多年努力建立的成果被迫停擺，加上資產遭凍結，身心靈都受到不小打擊。

不過人生低谷也成了轉機。張庭透露，自己後來接觸心靈成長課程，透過讀經、打坐與自我沉澱，慢慢找回內心平靜，也重新認識自己。她表示，經歷這場風波後，不僅對公司營運更加謹慎，心態上也有很大轉變。

談到年齡與外貌變化，張庭如今顯得相當豁達。她坦言曾經在意老化，也曾有過容貌焦慮，但現在已學會欣然接受歲月痕跡，認為那是人生歷練留下的印記。

張庭感性表示：「坐上中年的列車，感受不斷成長、成熟的人生，有得也有失，但收穫更多的是滿滿的愛。」從低潮中走出來的她，也用更從容的姿態迎接人生下半場。

精華 FAQ

  • 她因迎來56歲生日與家人聚餐，加上在直播中罕見談及容貌焦慮與人生低潮而受關注，內容也提到她如何面對年齡變化與內心重整。

  • 根據報導，相關案件早在兩年前已撤案，石家莊市裕華區人民法院也裁定解除查封，包含96套房產及銀行帳戶在內的涉案資產都已解封。

  • 她透過接觸心靈成長課程、讀經與打坐沉澱自己，逐步找回平靜，也更謹慎看待公司經營，並學會接受老化，把它視為人生禮物。

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