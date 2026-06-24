我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩為何急捧14歲女兒金主愛到第一線？

4共和黨參議員支持限制對伊朗動武 川普怒發文：德黑蘭也問什麼意思

張頌文首度赴台「最想逛夜市」連吃3顆檳榔心悸嚇到

記者廖福生／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張頌文（左）、導演蔡尚君一同出席兩岸電影展開幕。（記者林士傑／攝影）
張頌文（左）、導演蔡尚君一同出席兩岸電影展開幕。（記者林士傑／攝影）

第17屆兩岸電影展開幕，去年「如懿傳」女星辛芷蕾奪下威尼斯影后的作品「日掛中天」也在台放映，導演蔡尚君與主演張頌文特地赴台參展。張頌文首次赴台，他笑說，一下飛機就迫不及待走上街頭感受當地生活，更對台灣的檳榔印象深刻。

張頌文透露，他特地走進檳榔攤和老闆聊天，更現場嘗鮮，一口氣吃了3顆。他笑說，原本還想挑戰第4顆，但後來開始有些心悸只好作罷。過程中還有不少顧客主動分享吃檳榔的經驗與技巧，甚至有人直接張嘴展示長期食用檳榔的牙齒。而除了觀察街景外，他也特別想到夜市走走，希望比較台灣與大陸夜市文化的不同。

他坦言，自己很喜歡植物，也發現台灣的老房子每家每戶門口和陽台都種了非常豐富的植物，有天南星科、蕨類植物等，而且放在露天養得很好，「台灣本身植被已經很豐富，但居民還是這麼熱愛種植物，讓我感覺這裡的人非常熱愛生活」。

另外，張頌文也注意到台灣街上還有很多信箱：「這些信箱縫隙不髒，代表還在使用。我就想，或許當年有許多台灣人的親人在大陸，靠書信往來互通消息，看著那些信箱很有感觸。」

張頌文指出，他看過很多台灣導演的電影，原以為台灣很多人說閩南語，但走在街上，感覺大部分人說的都是國語，而且很多年輕人的口音非常標準，「後來才意識到可能是因為我在台北的緣故」。

至於最喜歡的導演，張頌文提起名導侯孝賢：「我最喜歡的是侯孝賢的『童年往事』。片中人物說的客家話和我說的極為相似，後來才知道侯導本人是廣東梅縣的客家人，台灣也有兩百多萬客家人。片中有一個飾演老太太的演員，角色有阿茲海默症，反覆用客家話說：『我要回家了』，那個用詞和我們的客家話一模一樣，讓我非常有感觸。」

不僅如此，他還提起楊德昌導演的「牯嶺街少年殺人事件」：「片中一群少年在撞球廳發生的友情、打鬥、爭執和愛情，和我們的生活場景非常相像；片中有個女中學生每天坐火車上學，沿途的風景都讓我感覺身臨其境，我一直想來台灣坐那段火車，看看現在兩邊的景色變化。」另外，李安「飲食男女」中的郎雄也令張頌文印象深刻。

而被問起此次是否有機會安排一趟「尋訪電影取景地」的旅程，張頌文笑說非常有可能，：「採訪中有人提到『墾丁』，我立刻就想進入那個地方。電影的魅力就在這裡，一部電影發生過一個強烈的故事，你就會很想去那個地方親身感受。」

此行張頌文也親自出席映後與影迷交流，他表示：「台灣觀眾提問的問題都非常準確，精準捕捉到導演想表達的信息，私下都說水準很高，而且現場觀眾大多看過我以前的作品，讓我非常感動。聽說還有影迷因為票賣完了托人問能否幫忙。」

片中張頌文與新科威尼斯影后辛芷蕾有激烈對戲，他回憶：「有一場她拿刀捅我，是我最後一天的最後一場戲。我抓住她頭髮的那一瞬間，發現她比我更痛苦，她捅了我這一刀，以為自己解脫了，卻比我更難受，讓我所有的反應都在當下改變了。」

精華 FAQ

  • 他一下飛機就想走上街頭感受當地生活，最期待去夜市看看台灣與大陸夜市的差異，也特別留意街景、老房子植栽與在地人日常互動。

  • 他進入檳榔攤與老闆聊天後，現場一口氣吃了三顆檳榔，原本還想挑戰第四顆，卻因開始心悸而作罷，過程也聽到不少顧客分享經驗。

  • 他提到很喜歡侯孝賢、楊德昌與李安的作品，覺得台灣電影場景十分貼近生活；同時也讚賞台灣觀眾提問精準、看過他作品，讓他深受感動。

張頌文

上一則

「愛人啊」哈林新歌告白 笑稱常「自我感動到哭」

下一則

陳凱琳、王濛被大批網友「嗑CP」 這留言讓鄭嘉穎破防了

延伸閱讀

深夜街頭救人獲評「見義勇為」 張頌文：舉手之勞

深夜街頭救人獲評「見義勇為」 張頌文：舉手之勞
金爵獎封帝 張頌文：內心很激動 但不知為何哭不出來

金爵獎封帝 張頌文：內心很激動 但不知為何哭不出來
娛樂／33年了 鞏俐仍難忘「霸王別姬」那些事

娛樂／33年了 鞏俐仍難忘「霸王別姬」那些事
張凌赫現身海峽論壇 喊話台胞「跨越海峽」到大陸走走看看

張凌赫現身海峽論壇 喊話台胞「跨越海峽」到大陸走走看看

熱門新聞

香港女星張柏芝。（取材自微博）

纏訟6年1276萬港元合約官司張柏芝贏了 出庭曾情緒崩潰

2026-06-16 21:34
吳辰君展現凍齡好身材。圖／摘自IG

47歲女星嫁中國官二代14年 突曬私照「大深U極致腰線」

2026-06-21 15:50
楊紫(右)、李現主演「錦繡芳華」。圖／八大電視提供

新婚圓房親不停…李現楊紫吻戲狂飆17場：配音配到害羞

2026-06-22 10:31
從影片畫面可見，胡文英幾乎全裸，只用了粽葉遮掩胸前雙球，下半身則是一件粽葉迷你裙。(圖截自Facebook影片@美魔女胡文英)

58歲美魔女胡文英只靠粽葉遮重點 「端午真人肉粽」辣秀曲線

2026-06-19 22:51
王祖賢在陽台上愜意的喝著咖啡。（取材自小紅書）

王祖賢私密閨房首度曝光 溫哥華破億台幣豪宅大公開

2026-06-18 23:10
翁虹（右）去美國參加女兒高中畢業典禮，一家三口同框。（取材自微博）

翁虹女兒高中畢業了 全A奪3副學士學位 大學選UCLA

2026-06-21 09:00

超人氣

更多 >
華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府
名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命
億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富

億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富
伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面
大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了