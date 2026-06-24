張頌文首度赴台「最想逛夜市」連吃3顆檳榔心悸嚇到

張頌文（左）、導演蔡尚君一同出席兩岸電影展開幕。（記者林士傑／攝影）

第17屆兩岸電影展開幕，去年「如懿傳」女星辛芷蕾奪下威尼斯影后的作品「日掛中天」也在台放映，導演蔡尚君與主演張頌文 特地赴台參展。張頌文首次赴台，他笑說，一下飛機就迫不及待走上街頭感受當地生活，更對台灣的檳榔印象深刻。

張頌文透露，他特地走進檳榔攤和老闆聊天，更現場嘗鮮，一口氣吃了3顆。他笑說，原本還想挑戰第4顆，但後來開始有些心悸只好作罷。過程中還有不少顧客主動分享吃檳榔的經驗與技巧，甚至有人直接張嘴展示長期食用檳榔的牙齒。而除了觀察街景外，他也特別想到夜市走走，希望比較台灣與大陸夜市文化的不同。

他坦言，自己很喜歡植物，也發現台灣的老房子每家每戶門口和陽台都種了非常豐富的植物，有天南星科、蕨類植物等，而且放在露天養得很好，「台灣本身植被已經很豐富，但居民還是這麼熱愛種植物，讓我感覺這裡的人非常熱愛生活」。

另外，張頌文也注意到台灣街上還有很多信箱：「這些信箱縫隙不髒，代表還在使用。我就想，或許當年有許多台灣人的親人在大陸，靠書信往來互通消息，看著那些信箱很有感觸。」

張頌文指出，他看過很多台灣導演的電影，原以為台灣很多人說閩南語，但走在街上，感覺大部分人說的都是國語，而且很多年輕人的口音非常標準，「後來才意識到可能是因為我在台北的緣故」。

至於最喜歡的導演，張頌文提起名導侯孝賢：「我最喜歡的是侯孝賢的『童年往事』。片中人物說的客家話和我說的極為相似，後來才知道侯導本人是廣東梅縣的客家人，台灣也有兩百多萬客家人。片中有一個飾演老太太的演員，角色有阿茲海默症，反覆用客家話說：『我要回家了』，那個用詞和我們的客家話一模一樣，讓我非常有感觸。」

不僅如此，他還提起楊德昌導演的「牯嶺街少年殺人事件」：「片中一群少年在撞球廳發生的友情、打鬥、爭執和愛情，和我們的生活場景非常相像；片中有個女中學生每天坐火車上學，沿途的風景都讓我感覺身臨其境，我一直想來台灣坐那段火車，看看現在兩邊的景色變化。」另外，李安「飲食男女」中的郎雄也令張頌文印象深刻。

而被問起此次是否有機會安排一趟「尋訪電影取景地」的旅程，張頌文笑說非常有可能，：「採訪中有人提到『墾丁』，我立刻就想進入那個地方。電影的魅力就在這裡，一部電影發生過一個強烈的故事，你就會很想去那個地方親身感受。」

此行張頌文也親自出席映後與影迷交流，他表示：「台灣觀眾提問的問題都非常準確，精準捕捉到導演想表達的信息，私下都說水準很高，而且現場觀眾大多看過我以前的作品，讓我非常感動。聽說還有影迷因為票賣完了托人問能否幫忙。」

片中張頌文與新科威尼斯影后辛芷蕾有激烈對戲，他回憶：「有一場她拿刀捅我，是我最後一天的最後一場戲。我抓住她頭髮的那一瞬間，發現她比我更痛苦，她捅了我這一刀，以為自己解脫了，卻比我更難受，讓我所有的反應都在當下改變了。」