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金曲獎歌手聲量 5度叩關歌后寶座的蔡依林遙遙領先

娛樂新聞組／綜合報導
蔡依林第五度叩關歌后寶座。（取材自微博）
蔡依林第五度叩關歌后寶座。（取材自微博）

第37屆金曲獎將於27日登場，隨著入圍名單公布後討論持續升溫，歌王、歌后之爭也成為樂壇焦點。據「DailyView網路溫度計」統計數據顯示，歌后方面由天后蔡依林以壓倒性優勢領跑，歌王則由張震嶽拔得頭籌，成為網友心中的人氣王。

本屆金曲獎共有167件作品角逐27個獎項，由黃韻玲擔任評審團主席，A-Lin首度接下典禮主持棒。其中最受矚目的莫過於最佳華語女歌手獎，蔡依林憑藉暌違6年推出的專輯「Pleasure」狂掃9項提名，不僅是本屆最大贏家，也是第五度叩關歌后寶座。

網路聲量統計顯示，蔡依林以超過6000筆討論遙遙領先其他入圍者。這張以「七宗罪」為概念的作品，大膽探討慾望與人性，展現她持續突破自我的企圖心。評審團也盛讚專輯格局具有國際視野，不少歌迷更直言：「這屆只看蔡依林。」

排名第二的則是大陸新生代歌手單依純。她憑專輯「純妹妹」入圍5項大獎，網路聲量超過1500筆。雖然因演唱會行程恐缺席典禮，加上先前捲入版權爭議，引發兩極評價，但其音樂風格轉型與唱功實力仍受肯定。

至於曾獲金曲新人獎與金馬獎肯定的洪佩瑜，以及雙料歌后彭佳慧、獨立音樂新秀陳嫺靜，同樣擁有穩定支持者，被視為本屆歌后戰局的重要變數。

相較於歌后由蔡依林一枝獨秀，歌王競爭則被外界形容為「死亡之組」。根據統計，張震嶽以超過2100筆聲量居冠。暌違12年推出專輯「跟著感覺走」的他，一舉入圍年度專輯、年度歌曲等6項大獎。專輯回歸生活本質，以山海自然為創作養分，獲得樂評與樂迷一致好評。

排名第二的是首次角逐歌王的周湯豪。他以全搖滾概念專輯「LOVE RAGE HOPE」成功打破外界既定印象，不僅入圍歌王，也將與母親比莉同台演出，話題十足。

「三金天王」盧廣仲則以翻唱專輯「HeartBreakFast 傷心早餐店」排名第三，他幽默表示「有出席就有機會」，展現一貫佛系作風。來自大陸的創作歌手裘德與台灣饒舌新秀Gummy B則分居第四、第五名，也讓本屆歌王戰局充滿新舊世代交鋒的看點。

精華 FAQ

  • 根據DailyView統計，蔡依林以超過6000筆討論遙遙領先其他入圍者。她憑《Pleasure》入圍九項獎項，話題度與作品完整性都很高，因此成為網友最看好的歌后人選。

  • 她以暌違6年推出的專輯《Pleasure》強勢回歸，作品以七宗罪為概念，探討慾望與人性，並拿下9項提名，是本屆最大贏家，也已是第五度叩關歌后寶座。

  • 歌王聲量由張震嶽領先，他以《跟著感覺走》入圍6項並獲好評。第二名周湯豪、第三名盧廣仲，另有裘德與Gummy B，形成新舊世代交鋒的激烈局面。

蔡依林

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