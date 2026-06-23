曾合作劉文正 知名音樂人林煌坤讚本人真帥

林煌坤(左四)宣布舉辦講唱會，王永慶(左起)、郎祖筠、賴佩霞、李昀陵、吳青現身力挺。（記者沈昱嘉／攝影）

生涯創作累計超過千首，台灣知名音樂人林煌坤獲頒第37屆金曲獎特別貢獻獎，近日宣布「往事只能回味」講唱會卡司，包含郎祖筠、賴佩霞 等。而他曾與一代男神劉文正 合作，大讚對方真的很帥，連男生看了都會心動，還爆料因為身材比例關係，劉文正被稱為「大頭正」。

林煌坤當年在劉家昌 身旁擔任副導演，毛遂自薦創作尤雅的「往事只能回味」，暴紅後產量驚人，代表作有鄧麗君「路邊的野花不要採」、洪榮宏「一卡皮箱」等。他擅長替歌手量身打造，作品魅力驚人，竟引發甄妮、鳳飛飛的搶歌大戰，他說不斷出招的兩人龍爭虎鬥，最後由鳳飛飛演唱電影主題曲「楓葉情」，甄妮則單純發行歌曲。

他說那時創作者都要到錄音室，跟歌手解釋歌曲的幕後故事，因此常看到歌手不同於螢光幕前的模樣，其中帥氣的劉文正喜歡玩拋接球，不過雙方早已失聯，林煌坤表示「誰跟他聯絡都一樣，都沒回應」。

創作獲得天王、天后青睞之外，擔任編劇的他也替白冰冰、豬哥亮寫笑料滿滿的歌廳秀劇本，透露兩人當年稱王封后，常常上台後跟Re稿內容不同，頗有明爭暗鬥意味。對於白冰冰角逐最佳台語女歌手獎，他大讚：「冰冰歌聲跟別人不一樣，用假音唱高音時特別好聽，不像一般人有點虛偽。」

據悉，這場講唱會集結了郎祖筠、賴佩霞、丁曉雯、王柏森、李昀陵、客家歌王謝宇威、聲樂家吳青，還有民歌元老李建復、吳楚楚與張明智等超狂陣容同台飆唱。