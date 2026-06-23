我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國銀行「世界盃串珠手環」暴紅 最高炒至500元

NBA重磅交易「字母哥」轉戰熱火 公鹿換到3次首輪籤

眼鏡美男始祖 姜育恆將開唱 推出4張黑膠復刻專輯

記者林士傑／綜合報導
姜育恆笑稱是自己掀起了眼鏡風潮。（圖／開麗娛樂、擎天娛樂提供）
姜育恆笑稱是自己掀起了眼鏡風潮。（圖／開麗娛樂、擎天娛樂提供）

台灣歌手姜育恆27日要站上北流開唱，搶先宣布推出4張黑膠復刻專輯，封面沿用當年的經典設計，其中眼鏡是標準造型配備。他說是他掀起戴眼鏡的風潮，吸引一票人模仿當情歌王子，「我希望你認出我，我就會戴眼鏡；我不希望你認出我，我就脫眼鏡」。

「驛動的心」、「一世情緣」、「跟往事乾杯」、「多年以後再回首」4張專輯，貫穿姜育恆42年音樂生涯的重要之作，其中「再回首」原曲是同門師姐蘇芮作品「憑著愛」，聽從公司建議重新詮釋。他說聽完歌後像是如獲至寶，「藉由有歷練男生來詮釋『再回首』3個字，滄桑感跟說服力更強，加上這首歌的意境跟我的聲音及形象吻合」，讓「多年以後再回首」專輯銷量寫下巔峰紀錄。

4張黑膠使用全新的母帶音源提升音質，現已開放預購，他也分享更多幕後故事，像是KTV神曲「跟往事乾杯」的原曲是日本歌「乾杯」，自曝當時在錄音室為了更加投入，竟然喝光整瓶白蘭地，他笑說：「我真的一個人喝完，你看我當時多能喝。」

對於演唱會票房幾近完售，姜育恆態度相當從容，表示並未特別加強體能，以最自然的方式迎接與歌迷的重逢，也對體力充滿信心：「站兩個半小時、三個小時難不倒我！」

精華 FAQ

  • 他搶先推出《驛動的心》、《一世情緣》、《跟往事乾杯》、《多年以後再回首》四張黑膠復刻專輯，封面沿用當年經典設計，並以全新母帶音源重新提升音質，已開放預購。

  • 他提到《再回首》原曲來自蘇芮的《憑著愛》，經公司建議重新詮釋後成為代表作；《跟往事乾杯》則源自日本歌《乾杯》，錄音時他還喝完整瓶白蘭地投入演唱。

  • 面對票房幾近完售，他表示心情相當從容，沒有特別加強體能訓練，而是以最自然的狀態迎接歌迷重逢；他也自信表示，站兩個半小時到三個小時都不成問題。

上一則

曾合作劉文正 知名音樂人林煌坤讚本人真帥

下一則

許凱素顏遊故宮 網調侃：「延禧」傅恆回宮也得排隊

延伸閱讀

饒舌歌手 Gummy B：誠實是嘻哈的本質

饒舌歌手 Gummy B：誠實是嘻哈的本質
雙J暌違13年同台 蔡依林鳥巢開唱 林俊傑突襲唱「倒帶」

雙J暌違13年同台 蔡依林鳥巢開唱 林俊傑突襲唱「倒帶」
SJ東海辣露狗公腰 帥出新高度全場瘋了

SJ東海辣露狗公腰 帥出新高度全場瘋了
拚金曲歌王 周湯豪笑說想自辦婚禮：會像一場音樂祭

拚金曲歌王 周湯豪笑說想自辦婚禮：會像一場音樂祭

熱門新聞

香港女星張柏芝。（取材自微博）

纏訟6年1276萬港元合約官司張柏芝贏了 出庭曾情緒崩潰

2026-06-16 21:34
吳辰君展現凍齡好身材。圖／摘自IG

47歲女星嫁中國官二代14年 突曬私照「大深U極致腰線」

2026-06-21 15:50
從影片畫面可見，胡文英幾乎全裸，只用了粽葉遮掩胸前雙球，下半身則是一件粽葉迷你裙。(圖截自Facebook影片@美魔女胡文英)

58歲美魔女胡文英只靠粽葉遮重點 「端午真人肉粽」辣秀曲線

2026-06-19 22:51
王祖賢在陽台上愜意的喝著咖啡。（取材自小紅書）

王祖賢私密閨房首度曝光 溫哥華破億台幣豪宅大公開

2026-06-18 23:10
翁虹（右）去美國參加女兒高中畢業典禮，一家三口同框。（取材自微博）

翁虹女兒高中畢業了 全A奪3副學士學位 大學選UCLA

2026-06-21 09:00
霍啟山(右圖)與娜然(左圖)傳已領證結婚。（取材自微博）

「奉子成婚」？霍啟山、娜然傳已領證 郭晶晶成妯娌

2026-06-18 02:28

超人氣

更多 >
研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼

研究：這種睡眠姿勢 可能導致青光眼
佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉
在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度

在家烤出香嫩豬肋排1要訣 烤箱設定在這溫度
女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及

女子為退休生活做足財務規劃 卻因漏算一筆支出後悔莫及
昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區

昔日牧場變新城 南加這城市躍居全美成長最快社區