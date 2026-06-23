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舞台劇封箱 王偉忠：70歲後仍希望持續創作

記者陳慧貞／綜合報導
王偉忠曬「孫小毛」唯一木雕版，出自藝術家林柏隆木雕作品。（記者沈昱嘉／攝影）
王偉忠曬「孫小毛」唯一木雕版，出自藝術家林柏隆木雕作品。（記者沈昱嘉／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：王偉忠舞台劇謝謝大家收看演出四年後將於27日正式封箱。
  • 重點二：他表示作品源自敬老卡與母親老去感觸，已完整表達人生體悟。
  • 重點三：未來70歲後仍想持續創作，並以Talk Show談高齡化議題。

台灣綜藝教父王偉忠監製、主演舞台劇「謝謝大家收看」將於27日迎來最終場，歷經4年、全台巡演近30場後正式封箱。談及結束演出的原因，王偉忠坦言，這部作品源自於65歲領到敬老卡後的深刻感觸，加上看著母親逐漸老去，讓他萌生創作念頭，希望透過作品記錄從65歲到70歲的人生體悟。

訪談一開始，王偉忠特別搬來「80年代巨星」孫小毛陪同受訪，開箱全台唯一木雕版，該作品出自藝術家林柏隆的木雕作品，平日就展示在自己住家門口「迎賓」，王偉忠說，「謝謝大家收看」是一段屬於自己的生命歷程與情緒投射，這些年已經完整表達，「我覺得差不多了，看過就過去了，不需要變成電影，也不需要一直演下去。」他認為這部戲與自己的人生經驗緊密相連，若由別人接演也失去原本意義，因此決定為作品畫下句點。

從20多歲投入電視圈至今超過40年，王偉忠坦言自己從未替人生設下明確框架，唯一原則就是不做自己不喜歡的事。近年來，他逐漸淡出選秀與綜藝節目製作，將重心轉向舞台劇與人生議題創作。王偉忠直言，「聲林之王」、「料理之王」等年輕世代節目已經交給後輩發揮，「那些東西我已經沒那麼有興趣了，我想講自己的故事，講老這件事情。」

談到未來規畫，王偉忠透露70歲後仍希望持續創作，甚至不排除嘗試以Talk Show形式談論高齡化、退休與人生下半場等議題。他笑說：「人都沒老過，但總會老，我想把這些共同感受分享給大家。」

除了創作理念，「謝謝大家收看」劇中提到親子關係，王偉忠罕見提及家庭生活。坦言過去最後悔的一件事，就是女兒青春期時因他名人身分，在校飽受同學異樣眼光，結果回到家後情緒失控將桌上東西全摔地，太太上前唸了幾句，母女爆發衝突，他一時火大打了女兒手背。事後他自責：「我從來不打孩子的，這件事一直很後悔，大概是中年更年期吧。」他更主動向女兒道歉，「如果當時再有耐心一點，事情會更好。」如今父女感情早已修復，但那段經歷仍讓他時時提醒自己，陪伴與理解遠比責備更重要。

面對近年AI浪潮席捲影視產業，王偉忠認為科技確實能協助創作、整理資料，甚至生成音樂與劇本，但真正無法取代的仍是人類的情感與故事。他強調，未來最珍貴的人才不是會操作工具的人，而是懂得說故事的人，「AI可以學習所有技巧，但無法複製每個人獨一無二的人生經歷與情懷。」

王偉忠從未替人生設下明確框架，唯一原則就是不做自己不喜歡的事。（記者沈昱嘉／攝影...
王偉忠從未替人生設下明確框架，唯一原則就是不做自己不喜歡的事。（記者沈昱嘉／攝影）

精華 FAQ

  • 他認為這部戲源自自己65歲後的生命感受，已把想說的故事完整表達。若由他人接演也會失去原本意義，因此選擇在最適合的時點劃下句點。

  • 他透露70歲後仍希望持續創作，也不排除以Talk Show形式談高齡化、退休與人生下半場。他想分享老年共同感受，講述自己對「老」的思考。

  • 他認為AI能協助整理資料、生成音樂與劇本，確實有助創作效率，但最重要的仍是人類情感與故事。真正無法被取代的，是每個人獨特的人生經歷。

王偉忠

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