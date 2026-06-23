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班鐵翔騎樓重摔斷腿 憂無法拍戲「不知未來在哪」

記者陳慧貞／綜合報導
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班鐵翔還原事故經過。（記者沈昱嘉／攝影）
班鐵翔還原事故經過。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣資深藝人班鐵翔上月行經台北市萬華區成都路27巷騎樓時，因無障礙斜坡與階梯高低落差不慎重摔，造成脛骨、腓骨骨折，緊急接受手術治療，植入兩根鈦合金支架及20多根鋼釘固定，住院長達19天。班鐵翔近日在台北市議員陪同下重返事故現場，並前往警局，正式對騎樓及建物所有權人提出民、刑事重傷害告訴，並稱因傷至少「損失上千萬元台幣」。

班鐵翔坐著輪椅露面，坦言受傷後，光醫療費粗估至少台幣30萬元（約9487美元），但傷勢影響的是後續工作的進行，一想到之後可能無法拍戲，工作被迫停擺，痛心道：「這對藝人來說，是很大的傷害，我不知道我的未來在哪裡，我這一生最大生活的希望，就是可以在舞台上表演、唱歌、參加活動，但因為這個傷害，日後所有工作可能受到很大的影響。」

提到重返事故現場主要目的，班鐵翔說：「我只是想要先提醒大家，這個用路安全有問題，尤其是在行人徒步區，能夠消除瑕疵、障礙，把道路做得更安全，人平安走路。」坦言這些日子總是睡不安穩，午夜夢迴甚至被自己的重摔驚醒，關於傷勢復原時間，還要坐多久的輪椅，他表示醫生也不敢打包票，而因傷造成的酬勞損失，他說：「我覺得不能用數字來形容，現在損失上千萬元都有，不單是經濟、精神上，還影響到我周邊的家人朋友。」至於向地主提告一事，他目前尚未想好索賠金額，只是喊話希望主管機關重視人民的公共安全問題。

精華 FAQ

  • 他是在台北市萬華區成都路27巷的騎樓行走時，因無障礙斜坡與階梯存在高低落差，不慎失足重摔，導致脛骨與腓骨骨折。

  • 他緊急接受手術治療，骨折處植入兩根鈦合金支架與二十多根鋼釘固定，之後住院長達十九天，目前仍需坐輪椅恢復。

  • 他已對騎樓及建物所有權人提出民、刑事重傷害告訴，認為傷勢可能造成上千萬元損失，也嚴重影響演出、工作與生活，盼主管機關重視公共安全。

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