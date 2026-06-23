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張孝全廢中年「廢到極致」引共鳴 柯震東一口氣追完10集哭死

記者趙大智／即時報導
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嚴藝文（左）分享，在一場山路戲中看見了「沒有看過的張孝全」，也讓張孝全直呼，這次...
嚴藝文（左）分享，在一場山路戲中看見了「沒有看過的張孝全」，也讓張孝全直呼，這次演出嘗試了許多過去從未觸及的表演方式。(圖／Netflix提供)

Netflix電視劇「欠妳的那場婚禮」編導嚴藝文主攻「男性的脆弱」，戳到不少人的痛處，柯震東一天內完食全劇10集，在社群分享：「看完欠婚，我需要緩一下，我快哭死！欠妳的那場婚禮！太好看！」42歲張孝全出道25年，穿著內補演廢材中年男，死樣子讓人讚嘆。

「欠妳的那場婚禮」20日上線後，在36小時內登上 Netflix 台灣排行榜TOP 2，接在韓劇「鐵拳教育」之後。最受網友討論的是「為什麼張孝全不倒垃圾」、「張孝全真的把窩囊廢中年周可傑演的很好，因為真的回憶起很多某任窩囊廢前男友的各種行徑，幾乎都有共感」、「令我更意外是張孝全唱歌也不錯」、「張孝全第5集開場吵架演出真是史上最精彩，從脫褲到大叫這一切都是意外，到底導演怎麼跟他溝通讓他有這麼自然的演技？」

對此張孝全也逗趣回應：「導演擊碎我的心，再陪我重新把它黏起來，就變成周可傑了。還有，其實我平常就蠻能廢的。」而他最大感受就是「不是一個人在演戲」，而是整個團隊共同完成作品。

嚴藝文擊碎的不只張孝全，連金鐘影帝姚淳耀也逃不過，他形容這是一段「信心被擊垮又重建」的過程，雖然痛苦卻讓表演長出新的東西。劇中跟他有對手戲的謝盈萱則指出，本劇核心之一正是探索「男性的脆弱」，從不同年齡與身心層次切入，呈現角色更真實的一面。嚴藝文也在談到演唱會場景時感性表示，看著演員站上舞台的瞬間，能感受到他們一路以來的蛻變與付出，「你知道他下了多少苦功」。

談及劇中一場關鍵情緒戲，嚴藝文表示，周可傑在事業低谷、幾近崩潰的狀態中說出「我好像迷路了」，不只是當下的狀態，也是人生狀態的投射，「你要像個小男生一樣說出那個聲音」。張孝全則透露，自己不論是本人或是過去哭戲，從未有過哭出聲經驗，但在這場戲中卻首次「哭出聲音」。

嚴藝文也形容是「永生難忘」，「我們好像在那一刻，讓張孝全這個演員釋放了一些屬於他自己的東西，我們不曉得的東西。」張孝全也直呼：「我覺得是很開心的，因為我覺得演員都會希望被發掘不同的面向，導演就陪著我一起。」

精華 FAQ

  • 該劇20日上線後，短短36小時內就登上Netflix台灣排行榜第2名，熱度僅次於韓劇《鐵拳教育》，顯示話題與討論度都很高。

  • 他把廢材中年周可傑的窩囊、失落與失控感演得極具真實性，從不倒垃圾到吵架爆發都引發共感，連唱歌橋段也讓觀眾驚喜。

  • 嚴藝文強調本劇重點是挖掘男性脆弱，拍攝過程也像擊碎再重建角色信心；張孝全則表示被導演發掘出未曾展現的哭戲與面向。

Netflix

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