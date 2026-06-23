風波後首現身 范姜彥豐淚「無法說出真相」最痛苦

范姜彥豐（左二）復出上「小姐不熙娣」。(東森綜合台提供)

東森綜合台「小姐不熙娣」由金鐘主持人小S （徐熙娣）與派翠克領軍，最新一集以「留前任衣服聞體味還不算怪？！曲家瑞解畫技能超變態！」為題，邀請到藝術大師曲家瑞，以及邱鋒澤、范姜彥豐、檸檬、張琳，透過藝術解畫一窺來賓們的內心世界。

其中，近期經歷家庭風波的范姜彥豐，首度重返「小姐不熙娣」錄影現場。曲家瑞透過解析他的畫作，直言他內心極度感性、卻也是極其壓抑。范姜也藉此吐露心聲，表示現在只是想告訴大家「我很好，事情都過去了，希望能展現陽光的一面。」，但當小S指著畫作追問：「畫中的兩朵花，是在暗示你還期待能再找到另一半嗎？」范姜則搖頭表示現階段對感情不敢抱有任何期待。

小S接著心疼詢問：「現在會不會不想再提到這一切？」范姜彥豐這才卸下心防，吐露那段日子最赤裸的痛苦：「其實最難熬的，是那段『無法說出真相』的時候。」他無奈表示，當時頂著漫天的媒體謠傳與網路臆測，甚至被瘋傳「帶女生回家」等莫須有的罪名，造成自己被嚴重誤會，「那段時間連門都不想出，謠言讓我身心俱疲，感覺信任整個崩塌。」小S接著關心：「現在好了嗎？」范姜堅定說，「經歷失去跟破碎之後，還是要堅強地站起來。」小S心疼之餘，隨即用幽默化解氣氛，調侃曲家瑞：「我本來以為妳解畫都在瞎扯，結果竟然準到可怕！」