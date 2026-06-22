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「地獄哽」潘客印自曝父離世前2人仍未破冰 坦然面對

記者廖福生／綜合報導
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潘客印去年以「我家的事」入圍金馬最佳新導演。（記者沈昱嘉／攝影）
潘客印去年以「我家的事」入圍金馬最佳新導演。（記者沈昱嘉／攝影）

去年以首部劇情長片「我家的事」入圍金馬最佳新導演的潘客印，於好友邱昊奇執導的短片「地獄哽」中擔綱主演，現實生活中的他與片中主角成長光譜恰如其分的重疊，因他曾為了創作接下各式各樣剪接案度日，與父親的冷戰甚至在對方過世前都沒有和解。

潘客印表示，會跳上導演路，源自一個至今仍未實現的口頭承諾，一位學姐口頭承諾，有機會引介他到拍攝現場擔任導演組「場記」，得知有這條後路後，潘客印毅然決然地離開原本工作。

但該學姐至今仍未聯絡他，後來潘客印瘋狂亂接各種剪接案度日，從汽車宣傳到公司尾牙影片，甚至曾接過一位有錢媽媽委託，要把她兒子從小到大所有的音樂表演畫面，剪輯成申請國外音樂學院用的作品集DVD。

在短片「地獄哽」中，透過潘客印詮釋的喜劇演員，在喪父後帶出家庭、事業與人生的悠長嘆息。潘客印表示，在有記憶以來，父母的關係長期不和睦，經常發生爭吵，年幼的他最後選擇站在媽媽那邊，也開始和父親長期冷戰。

潘客印坦言，這樣的冷戰直到父親過世前，都沒有機會坐下來好好和解：「我並不覺得可惜，因為木已成舟。現在的我，選擇用比較正向的態度去看待這個無法改變的事實。」

精華 FAQ

  • 他表示，起初是因一位學姐口頭承諾，未來若有機會可介紹他到片場擔任導演組場記，因此他相信自己有後路，便毅然離開原本工作投入影視圈。

  • 學姐後來並未聯絡他，潘客印只好大量承接剪接案維生，內容從汽車宣傳、公司尾牙影片，到替富媽媽剪兒子音樂表演集，工作類型十分雜多。

  • 他坦言父母關係長期不睦，自己年幼時站在媽媽那邊，從此與父親冷戰，直到父親過世前都沒和解，但他如今以較正向態度面對這個無法改變的事實。

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