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抗癌1年病情穩… 立威廉坦言「半退休」提醒年輕人別太操勞

記者陳慧貞／綜合報導
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立威廉（右）帶女兒到馬爾地夫度假，巧遇印度明星Riteish Deshmukh（...
立威廉（右）帶女兒到馬爾地夫度假，巧遇印度明星Riteish Deshmukh（中）。（圖／吳孟縉提供）

50歲男星立威廉去年驚傳罹患甲狀腺癌，所幸及早發現並接受手術及放射治療，目前病況穩定。他近日接受專訪透露，經過近1年治療與休養，如今檢查結果良好，癌細胞未再擴散，讓他鬆了一口氣，也開始重新思考人生與工作步調。

立威廉表示，去年完成手術後，接受放射治療，直到今年初回診時，醫師確認狀況穩定，目前每3個月仍須定期抽血追蹤。由於甲狀腺已切除部分組織，他每天早上起床都必須服用兩顆藥物補充荷爾蒙，而且得終身服用。他慶幸手術恢復狀況良好，頸部疤痕幾乎看不出來，前後花約台幣400萬(約12.7萬美元)的手術費用，他讚：「醫生技術真的很好，我覺得很值得。」

談到後遺症，立威廉坦言體力確實不如從前，容易感到疲累，但也笑說可能和年紀增長有關，「下個月我就50歲了」。經歷這場病後，他更重視健康，提醒年輕人千萬不要仗著「年輕是本錢」而過度操勞，「以前拍戲一天只睡3、4個小時，連續拍半年，現在想想真的太拚了」。

重拾健康的立威廉，日前特地帶妻女前往馬爾地夫度假。由於治療期間長達8、9個月無法下水，熱愛海洋活動的他，直呼這是多年來最久沒碰海水的一次，因此一恢復健康便迫不及待安排旅行。他和11歲女兒Harper天天游泳、健身，享受陽光與海洋，女兒也愈來愈勇敢，甚至敢下深水區與魚群共游。這趟旅程，他還巧遇擁有超過2000萬粉絲的印度寶來塢明星Riteish Deshmukh，但他僅簡單合照留念，並未打擾對方。

對他而言，這趟旅行最大意義不只是放鬆，更是經歷疾病後重新感受生活的美好。對於演藝工作，立威廉坦言目前處於「半退休」狀態，不再強求工作量，「有好的角色、好的作品我還是會接，但不會再像以前一樣為了工作犧牲健康」。

精華 FAQ

  • 他去年被診斷出甲狀腺癌，所幸及早發現並完成手術與放射治療。如今檢查結果穩定，癌細胞未再擴散，病況已明顯趨於平穩。

  • 由於甲狀腺部分切除，他每天早上都要服用兩顆荷爾蒙藥物，且必須終身服藥。現在每三個月還要抽血追蹤，生活節奏也因此更謹慎。

  • 經歷抗癌與長期休養後，他更珍惜健康，不再追求大量接案或高壓拍戲。他表示若有好角色仍會接，但不想再為工作犧牲身體。

癌細胞 退休

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