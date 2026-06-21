「太后」十一郎生日 張宇搞笑「戒慎恐懼伺候」

6月21日是十一郎（右）生日，張宇（左）搞笑在臉書發文祝賀。（取材自自臉書）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 張宇在臉書幽默祝賀愛妻十一郎生日，並自嘲獨自伺候太后。

張宇在臉書幽默祝賀愛妻十一郎生日，並自嘲獨自伺候太后。 重點二： 他以戒慎恐懼形容過生日氣氛，怕家務不周遭到太后降罪。

他以戒慎恐懼形容過生日氣氛，怕家務不周遭到太后降罪。 重點三：夫妻互動充滿笑點，張宇還邀粉絲留言祝福她朝魔鬼身材前進。

4月底剛歡度59歲生日的資深歌手張宇，21日在臉書幽默發文祝賀結縭近30年的愛妻十一郎生辰，由於兩個兒子都無法回家，他自嘲「老夫我一人獨自伺候」，逗趣又甜蜜的互動再次展現兩人的深厚感情。

張宇在貼文中透露，適逢「太后」十一郎的生日，無奈兩個兒子剛好都無法抽空回家慶祝。他開玩笑地寫道，自己內心其實「戒慎恐懼」，深怕只要一伺候不周、惹得太后降罪，接下來就會被懲罰去包辦洗衣、拖地，甚至還要負責刷狗毛等家務。

張宇透露，十一郎平時喜好飲酒，因此，他早已做足準備，打算用美酒好好孝敬太太；此外，他還爆料，「太后喜飲，可樂、冰沙、綠豆沙厚奶均不忌口，威士忌、清酒、葡萄酒，各式酒類也來者不拒，一年多來，身材愈發福態，高爾夫球衣一件件都漸漸裝不下太后。」夫妻倆私下日常又帶點肉麻的幽默互動逗樂大批網友。

發文中，張宇祈請粉絲網友戮力而為，留下賀詞，祝太后往魔鬼身材的目標一路挺進，接著又說：「近年吾為防太后老年痴呆，鼓勵其重拾方城之戰，太后本就性情中人，年少時各類博弈遊戲，拉霸、小鋼珠、麻將均能入手，不亦樂乎，後因畏吾兒耳濡目染，遂斷絕一切博弈娛樂，今重拾，太后巾幗，仍樂在其中，吾甚喜，諸位賀詞亦可著眼於此。」

張宇與十一郎相識於12歲、17歲開始交往，1997年結婚，育有兩子，是演藝圈中公私皆宜的最佳拍檔，曾攜手創作「月亮惹的禍」、「囚鳥」、「荒廢」等經典歌曲。2018年張宇宣布無限期停工，與太太共度半退休的生活。