「太后」十一郎生日 張宇搞笑「戒慎恐懼伺候」
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4月底剛歡度59歲生日的資深歌手張宇，21日在臉書幽默發文祝賀結縭近30年的愛妻十一郎生辰，由於兩個兒子都無法回家，他自嘲「老夫我一人獨自伺候」，逗趣又甜蜜的互動再次展現兩人的深厚感情。
張宇在貼文中透露，適逢「太后」十一郎的生日，無奈兩個兒子剛好都無法抽空回家慶祝。他開玩笑地寫道，自己內心其實「戒慎恐懼」，深怕只要一伺候不周、惹得太后降罪，接下來就會被懲罰去包辦洗衣、拖地，甚至還要負責刷狗毛等家務。
張宇透露，十一郎平時喜好飲酒，因此，他早已做足準備，打算用美酒好好孝敬太太；此外，他還爆料，「太后喜飲，可樂、冰沙、綠豆沙厚奶均不忌口，威士忌、清酒、葡萄酒，各式酒類也來者不拒，一年多來，身材愈發福態，高爾夫球衣一件件都漸漸裝不下太后。」夫妻倆私下日常又帶點肉麻的幽默互動逗樂大批網友。
發文中，張宇祈請粉絲網友戮力而為，留下賀詞，祝太后往魔鬼身材的目標一路挺進，接著又說：「近年吾為防太后老年痴呆，鼓勵其重拾方城之戰，太后本就性情中人，年少時各類博弈遊戲，拉霸、小鋼珠、麻將均能入手，不亦樂乎，後因畏吾兒耳濡目染，遂斷絕一切博弈娛樂，今重拾，太后巾幗，仍樂在其中，吾甚喜，諸位賀詞亦可著眼於此。」
張宇與十一郎相識於12歲、17歲開始交往，1997年結婚，育有兩子，是演藝圈中公私皆宜的最佳拍檔，曾攜手創作「月亮惹的禍」、「囚鳥」、「荒廢」等經典歌曲。2018年張宇宣布無限期停工，與太太共度半退休的生活。
他主要是替結縭近30年的愛妻十一郎慶生，還用「太后」稱呼她，展現夫妻間熟悉又帶點戲謔的互動，也讓網友感受到兩人長年相處的甜蜜。 因為兩個兒子都無法回家，變成他要獨自招呼太后，他怕一旦伺候不周，就可能被罰去洗衣、拖地、刷狗毛等家務，因此語氣特別誇張好笑。 文中提到兩人從小相識、1997年結婚並育有兩子，曾共同創作多首經典歌曲；張宇2018年宣布無限期停工後，與太太過著半退休生活。
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他主要是替結縭近30年的愛妻十一郎慶生，還用「太后」稱呼她，展現夫妻間熟悉又帶點戲謔的互動，也讓網友感受到兩人長年相處的甜蜜。
因為兩個兒子都無法回家，變成他要獨自招呼太后，他怕一旦伺候不周，就可能被罰去洗衣、拖地、刷狗毛等家務，因此語氣特別誇張好笑。
文中提到兩人從小相識、1997年結婚並育有兩子，曾共同創作多首經典歌曲；張宇2018年宣布無限期停工後，與太太過著半退休生活。
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