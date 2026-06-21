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病床前唱祈禱 翁倩玉為母開專屬演唱會 竟成最後告別

記者梅衍儂／綜合報導
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翁倩玉用自己的方式送別母親。（記者林士傑／攝影）
翁倩玉用自己的方式送別母親。（記者林士傑／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：翁倩玉在病房為母親舉辦私人演唱會，成為最後告別。
  • 重點二：她為避免打擾病人，先輕唱〈祈禱〉，後改在單人病房大聲演出。
  • 重點三：母親離世後，她把思念融入60周年演唱會主題〈時間之歌〉。

翁倩玉出道60年，向來以孝順聞名，去年底高齡近百歲的母親辭世，對她造成不小打擊。談起母親離開的那段日子，她一度眼泛淚光，坦言：「我當然有哭。」她曾在病房裡為母親舉辦一場只有一位觀眾的私人演唱會，沒想到那竟成了母女倆最後的告別。

她透露，一開始母親住的是多人病房，因為擔心影響其他病人，她只能輕聲唱著「祈禱」給媽媽聽，換到單人病房以後，「我就開始大聲唱歌給媽媽聽，還一邊跟她描述舞台的樣子」，當時母親視力已經退化，看不清楚眼前地景象，她告訴媽媽舞台燈光亮起來了、海鷗從舞台上空飛過，一隻、兩隻不停掠過天際。

接著星光慢慢灑落，從1顆星變成10顆星，整個會場被點亮，翁倩玉描述台下觀眾揮舞螢光棒的畫面，讓媽媽彷彿真的置身演唱會現場，「媽媽雖然看不見，但她腦海裡還記得我以前很多舞台的樣子」。

翁倩玉說，從母親的眼神可以感覺到，她正在想像那個舞台。當她唱起歌曲時，母親還會跟著拍手、揮手，用動作回應音樂，「我看得出來，她真的很開心。」她唱了40分鐘，母親非常滿足，隔壁病房的人聽到歌聲，以為真的有演出而敲門詢問。

唱完後，她為了工作不得不離開，臨走前她還安慰母親說：「媽媽，我很快就會再回來看妳。」但其實她心裡隱隱有種預感，覺得這可能會是最後一次見面。當天深夜，哥哥突然打電話通知她，母親已經離世，而那場病房的演出，「就是我送給媽媽最後的演唱會」。

「我有努力道別。」她感性說：「我經常跟大家說，只要有努力，後悔就會比較少。」而這份對母親的思念，也悄悄融入她8月的60周年演唱會主題「時間之歌」之中，購票可至年代售票系統。

精華 FAQ

  • 那場只有母親一位觀眾的病房演唱會，不只是她對母親的孝心展現，也成了母女最後一次見面，因此對她而言格外珍貴而難忘。

  • 她先描述舞台燈光、海鷗與星光灑落的畫面，再唱歌給母親聽，讓視力退化的母親靠想像感受現場，也跟著拍手揮手回應。

  • 母親離世後，她把這份思念融入8月60周年演唱會主題〈時間之歌〉，也以自己努力道別、減少遺憾的心情面對人生與舞台。

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