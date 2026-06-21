白家綺補辦婚宴 胡瓜送大紅包 點鈔機卡住噴飛鈔票
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42歲白家綺和小6歲老公吳東諺結婚8年，昨日在大直典華補辦婚禮，席開70桌盛況空前。白家綺一襲爆乳白紗美艷逼人，跟吳東諺帶著自己生的花童、7歲兒子「斗宅」、5歲女兒「朵拉」出場，她透露交往、結婚至今「對他一直都非常心動」，吳東諺則打趣：「對她的心動沒有停過，所以選擇結紮。」
這場婚宴半個演藝圈出動，總花費約台幣400萬（約12.6萬美元），白家綺手上1.2克拉鑽戒閃閃發亮，她幽默笑說：「就是一個補償！沒有啦，當初東諺求婚時工作不穩定，總想著有天要補個女人夢想的婚戒，不過我們交換儀式時仍用最早交往的對戒，有不一樣的意義。」
白家綺、吳東諺補辦婚禮，胡瓜、陳美鳳、曾國城及「藝起發光」教會全員出動，民視「豆腐媽媽」劇組為此停工一天，「我的老師叫小賀」演員齊聚一堂，全都來為這對神仙眷侶送上祝福。胡瓜帶著丁柔安壓線入場，幽默表示不能再說「早生貴子」，所以祝福「百年好合、永浴愛河」。他透露帶來5位數紅包，具體數字保密。不過他在櫃檯掏出超厚一包，負責接待的藝人趕緊拿出點鈔機，沒想到點鈔機一下子數不過來，當場卡住噴飛鈔票，成為接待櫃檯奇觀。
白家綺減重6公斤恢復魔鬼身材，手上美甲是大女兒做的。講到年齡還小的一對兒女的童言童語，她不禁失笑，繼先前女兒「朵拉」問「馬麻妳是不是要搬走了（嫁出去）」，接著換兒子「斗宅」問：「把拔，你跟馬麻是什麼時候要離婚？」對於結婚、離婚，他還分不太清楚。
先前白家綺很驕傲說夫妻任務一刀切，各忙各的，不會為籌備婚禮吵架，但昨天她承認錯了：「婚姻這事其實切不開，後面要吵的終究要補回來。當要一起討論70桌貴賓安排，就收到很多簡訊，誰要跟誰坐、誰不要跟誰坐，非常不容易，到剛剛還在調整，東諺真的好厲害！」吳東諺則大嘆作夢都有人來抱怨位子問題，說真的盡力了。
兩人選在大直典華補辦婚禮，現場席開七十桌，規模相當盛大。白家綺穿白紗、帶著一雙兒女登場，整場也像一場大型演藝圈同樂會。 胡瓜帶著丁柔安壓線到場，送上五位數紅包與祝福，還幽默改口不再說早生貴子。因紅包太厚，接待方拿點鈔機清點時竟當場卡住並噴飛鈔票。 白家綺笑稱減重六公斤恢復身材，婚禮也收到孩子們的童言童語；女兒問她是否要搬走，兒子竟問何時離婚。夫妻也坦言，婚宴座位安排比想像中更難協調。
精華 FAQ
兩人選在大直典華補辦婚禮，現場席開七十桌，規模相當盛大。白家綺穿白紗、帶著一雙兒女登場，整場也像一場大型演藝圈同樂會。
胡瓜帶著丁柔安壓線到場，送上五位數紅包與祝福，還幽默改口不再說早生貴子。因紅包太厚，接待方拿點鈔機清點時竟當場卡住並噴飛鈔票。
白家綺笑稱減重六公斤恢復身材，婚禮也收到孩子們的童言童語；女兒問她是否要搬走，兒子竟問何時離婚。夫妻也坦言，婚宴座位安排比想像中更難協調。
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