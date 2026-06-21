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陳亞蘭重返「命運好好玩」 酸新主持人小賴：能撐多久

記者李姿瑩／綜合報導
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陳亞蘭(右二)重返節目，但主持棒已被白瑜(左起)、湯鎮瑋和小賴取代。（記者王聰賢...
陳亞蘭(右二)重返節目，但主持棒已被白瑜(左起)、湯鎮瑋和小賴取代。（記者王聰賢／攝影）

陳亞蘭日前率王彩樺、莊凱勛上「命運好好玩」，宣傳歌仔戲舞台劇「西遊記 誤闖黑家店」。陳亞蘭原本是「命運」主持人之一，上個月才跟何篤霖一起結束工作，故意調侃剛接棒主持的小賴和湯鎮瑋「我看你們能撐多久」。

近期宗教界傳出一大爭議，就是玄濟宮有位「濟顛師父」鄔馨茹，自稱能與外星文明對接，在活動上大唱流行歌曲，鼓吹不需看醫生，獲得大批身穿印有外星人圖案及「尬電」字樣紫色服裝的信徒，當街向其跪拜。

對此，命理師湯鎮瑋直言確實存在爭議性。已經有其他命理師開砲「等上天來收他」，湯鎮瑋不說重話，保持中立分析「尬電濟顛師父」確實不像正統宗教，「但如果他的觀念是帶人向善的話，我覺得也很棒」。

站在湯鎮瑋旁邊的陳亞蘭故意提醒拍攝畫面不要帶到自己，假裝不想觸碰爭議話題。但她言詞犀利程度更勝湯鎮瑋，聽到小賴稱讚再次見面感到非常親切，陳亞蘭故意回：「我是不覺得啦！」

對於曾是「命運好好玩」來賓的湯鎮瑋、白瑜等取代何篤霖和自己成為主持人，陳亞蘭沒放過出氣的機會，她調侃道：「可能再過20年，你們就被18歲的取代了。」一旁莊凱勛和王彩樺忙打圓場，直誇剛剛錄影過程笑料百出。

精華 FAQ

  • 她是與王彩樺、莊凱勛一同上節目，主要宣傳歌仔戲舞台劇《西遊記 誤闖黑家店》，同時也在錄影現場與主持人互動，帶出不少笑點。

  • 她故意調侃剛接棒的小賴和湯鎮瑋，笑說自己看他們能撐多久，還補上一句可能再過20年就會被18歲的取代，語氣相當犀利。

  • 面對自稱能與外星文明對接的宗教爭議，湯鎮瑋表示確實有爭議，但仍保持中立，認為若對方理念是帶人向善，某種程度上也值得肯定。

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