陳亞蘭重返「命運好好玩」 酸新主持人小賴：能撐多久

陳亞蘭(右二)重返節目，但主持棒已被白瑜(左起)、湯鎮瑋和小賴取代。（記者王聰賢／攝影）

陳亞蘭日前率王彩樺、莊凱勛上「命運好好玩」，宣傳歌仔戲舞台劇「西遊記 誤闖黑家店」。陳亞蘭原本是「命運」主持人之一，上個月才跟何篤霖一起結束工作，故意調侃剛接棒主持的小賴和湯鎮瑋「我看你們能撐多久」。

近期宗教界傳出一大爭議，就是玄濟宮有位「濟顛師父」鄔馨茹，自稱能與外星文明對接，在活動上大唱流行歌曲，鼓吹不需看醫生，獲得大批身穿印有外星人圖案及「尬電」字樣紫色服裝的信徒，當街向其跪拜。

對此，命理師湯鎮瑋直言確實存在爭議性。已經有其他命理師開砲「等上天來收他」，湯鎮瑋不說重話，保持中立分析「尬電濟顛師父」確實不像正統宗教，「但如果他的觀念是帶人向善的話，我覺得也很棒」。

站在湯鎮瑋旁邊的陳亞蘭故意提醒拍攝畫面不要帶到自己，假裝不想觸碰爭議話題。但她言詞犀利程度更勝湯鎮瑋，聽到小賴稱讚再次見面感到非常親切，陳亞蘭故意回：「我是不覺得啦！」

對於曾是「命運好好玩」來賓的湯鎮瑋、白瑜等取代何篤霖和自己成為主持人，陳亞蘭沒放過出氣的機會，她調侃道：「可能再過20年，你們就被18歲的取代了。」一旁莊凱勛和王彩樺忙打圓場，直誇剛剛錄影過程笑料百出。