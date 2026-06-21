打敗玄彬、宋威龍 台灣男星曾敬驊獲OTT視帝
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曾敬驊在「如果我不曾見過太陽」以李壬曜一角打動無數人，也在南韓釜山國際電影節主辦的年度影視盛事「全球OTT大獎（Global OTT Awards）」傳出捷報，他打敗堪稱死亡之組的「韓國製造」玄彬、「愛情怎麼翻譯？」金宣虎、「有本事換你來做啊！」竹內涼真、「驕陽似我」宋威龍，奪下最佳男主角獎。最佳女主角則由「莎拉的真偽人生」申惠善奪下。
綜合媒體報導，曾敬驊去年以電影「我家的事」獲第62屆金馬獎最佳男配角時，一路從台下爆哭到台上，真情流露讓人動容，這次他不再落淚，露出帥氣笑容致詞，形容自己驚喜下像坐雲霄飛車，他依序感謝導演、3位美麗女演員、其他演員，「如果沒有你們，我沒辦法完成這個角色，也想跟工作人員說辛苦了，花了將近半年時間，每天都在這部戲裡鑽研，陪角色度過最難過的關卡，最後想說，表演這條還有很多可能性，不要放棄」。
「如果我不曾見過太陽」粉絲專頁也分享這份喜悅：「李壬曜背著苦澀的遺憾與深情，披著雨水不斷前行，等到厚厚的雲層散去時，空氣變得清新，所有淋過『如果我不曾見過太陽』這場雨的你我都知道，壬曜的身影會一直在留在心裡。」
曾敬驊前年曾以「誰是被害者2」入圍該獎的最佳男新人，當時與獎項擦肩而過，他從合作過「不良執念清除師」的宋芸樺手中接過獎項，可說是別具意義。
評審給予曾敬驊的演出極大好評，認為他在被悲傷與憤怒吞噬、情感逐漸麻木的男人以及天真無邪的高中生之間游刃有餘地切換。透過細膩詮釋這個光明與黑暗並存的角色，他展現出前所未見的演技層次，僅憑最細微的表情變化，便能傳達角色內心深沉的痛苦，彷彿全身每條血管都在表演。
他是憑藉《如果我不曾見過太陽》中的李壬曜一角拿下最佳男主角獎，該角色深受觀眾喜愛，也讓他在國際OTT獎項中脫穎而出。 曾敬驊擊敗了玄彬、金宣虎、竹內涼真與宋威龍等亞洲人氣男星，在堪稱死亡之組的競爭中奪冠，展現台灣演員的實力與國際能見度。 評審認為他能在悲傷麻木與天真高中生之間自然切換，並以細微表情傳達角色內心痛苦，成功呈現光明與黑暗並存的複雜層次。
精華 FAQ
他是憑藉《如果我不曾見過太陽》中的李壬曜一角拿下最佳男主角獎，該角色深受觀眾喜愛，也讓他在國際OTT獎項中脫穎而出。
曾敬驊擊敗了玄彬、金宣虎、竹內涼真與宋威龍等亞洲人氣男星，在堪稱死亡之組的競爭中奪冠，展現台灣演員的實力與國際能見度。
評審認為他能在悲傷麻木與天真高中生之間自然切換，並以細微表情傳達角色內心痛苦，成功呈現光明與黑暗並存的複雜層次。
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