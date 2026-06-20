「我很快就會再回來」哥哥半夜一通電話哭了 翁倩玉為母開最後演唱會成永別

翁倩玉為媽媽在病房開唱。（記者林士傑／攝影）

翁倩玉出道60年，向來以孝順聞名，去年底高齡近百歲的母親辭世，對她造成不小打擊。談起母親離開的那段日子，她一度眼泛淚光，坦言：「我當然有哭。」她曾在病房裡為母親舉辦一場只有一位觀眾的私人演唱會，沒想到那竟成了母女倆最後的告別。

她透露，一開始母親住的是多人病房，因為擔心影響其他病人，她只能輕聲唱著「祈禱」給媽媽聽，換到單人病房後，「我就開始大聲唱歌給媽媽聽，還一邊跟她描述舞台的樣子」，當時母親視力已經退化，看不清楚眼前景象，她告訴媽媽舞台燈光亮起來了、海鷗從舞台上空飛過，一隻、兩隻不停掠過天際；接著星光慢慢灑落，從一顆星變成十顆星，整個會場被點亮，翁倩玉描述台下觀眾揮舞螢光棒的畫面，讓媽媽彷彿真的置身演唱會現場，「媽媽雖然看不見，但她腦海裡還記得我以前很多舞台的樣子」。

翁倩玉說，從母親的眼神可以感覺到，她正在想像那個舞台。當她唱起歌時，母親還會跟著拍手、揮手，用動作回應音樂，「我看得出來，她真的很開心。」她唱了40分鐘，母親非常滿足，隔壁病房的人聽到歌聲，以為真的有演出而敲門詢問。

唱完後，她為了工作不得不離開，臨走前她還安慰母親說：「媽媽，我很快就會再回來看妳。」但其實她心裡隱隱有種預感，覺得這可能會是最後一次見面。當天深夜，哥哥突然打電話通知她，母親已經離世，翁倩玉眼泛淚光說，而那場病房的演出，「就是我送給媽媽最後的演唱會」。

她雖心痛，但她不覺得遺憾，「因為我有努力道別。」她感性說：「我經常跟大家說，只要有努力，後悔就會比較少。」而這份對母親的思念，也悄悄融入她8月和11月的60周年演唱會主題「時間之歌」之中。談到迎接出道60周年的心境，翁倩玉分享，自己始終相信「今天最重要」。

她表示，人不應該一直回頭看過去，而是珍惜當下，不讓自己留下太多遺憾與後悔。「每一件事情我都會很努力去做，沒有做到也沒關係；如果做得很好，那就更值得高興。」

至於如何在工作與生活之間取得平衡，翁倩玉坦言自己至今仍在學習，「我也不知道自己是怎麼平衡的，有些事情再怎麼努力也不一定做得出來。」她現在更提醒自己不要過度勉強、不要讓自己太疲勞，學會適時放鬆與接受不完美，才能長久走下去。演唱會購票可至年代售票系統。

翁倩玉和媽媽感情很好。（記者林士傑／攝影）

翁倩玉認為人生沒有遺憾。（記者林士傑／攝影）