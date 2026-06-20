致力高齡長照 楊貴媚行善20年獲頒「真善美大賞」

台北電影人扶輪社首屆社慶頒發「福爾摩沙藝術大賞」楊貴媚公益20年獲真善美大賞。（圖／台北電影人扶輪社提供）

金馬影后楊貴媚獲頒首屆「福爾摩沙藝術大賞」真善美大賞，表彰她在演藝領域的卓越表現外，20年來更持續運用自身影響力量投入公益事務，「藝術與公益，同樣堅持」，堪為演藝界及社會人士表率。

楊貴媚不僅是天主教聖母基金會的終身義工，現更擔任桂田文化藝術基金會執行長。她以自身照顧中風 母親十多年的經驗出發，長期深耕高齡長照 與失能長者關懷，並跨足演藝文化傳承、扶植台灣新銳導演。

當晚受獎時，楊貴媚回憶當年帶著導演葉天倫、李李仁等藝人，一起奔走行善、投入高齡長照與到宅沐浴服務的點點滴滴。她不僅擔任到宅沐浴車終身代言人，更親自參與沐浴技術實習，隨同沐浴車前往偏鄉，為長期臥床的失能長者服務，還常自掏腰包為長輩添購沐浴用品、高齡餐食等。

楊貴媚表示，能夠獲得首屆福爾摩沙藝術大賞「真善美大賞」她深感榮幸，很感謝台北電影人扶輪社看見她為社會付出的一點點心力。她更認為，公益不只是演藝人員的責任，而是每一個人都能夠為這個世界貢獻一份善意與力量，只要願意付出，都能讓社會變得更美好。

據中央社報導，「福爾摩沙藝術大賞」由導演葉天倫創設的「台北電影人扶輪社」所頒發，當天舉辦第一屆社慶活動，現場匯聚影視產業人士、公益團體代表及各界來賓超過百人，共同見證扶輪社成立9個月來的重要成果。