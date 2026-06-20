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私密閨房首曝光… 王祖賢溫哥華豪宅裝潢公開 這裡最吸睛

記者廖福生／綜合報導
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王祖賢在陽台上愜意的喝著咖啡。(取材自小紅書)
王祖賢在陽台上愜意的喝著咖啡。(取材自小紅書)

憑藉「倩女幽魂」中「聶小倩」一角風靡全亞洲的傳奇女神王祖賢，息影多年定居加拿大，一舉一動仍是外界關注焦點。她罕見在小紅書上傳影片，大方公開居家Vlog，不僅曝光了位於溫哥華、市值破億(台幣，以下同，1億約315.3萬美元)的私人奢華豪宅，更意外展現出私底下極具反差萌的「笨拙一面」，瞬間閃瞎全網。

王祖賢大方地將閨房入鏡。(取材自小紅書)
王祖賢大方地將閨房入鏡。(取材自小紅書)

過去王祖賢曾坦言，自己在37歲時就已實現財富自由「手上的錢這輩子都花不完」，外界更盛傳其身價高達驚人的300億元(約9.46億美元)。而她充滿質感且禪意盎然的退休生活，也隨著鏡頭首度揭開神秘面紗。

影片中，王祖賢透露，自己即將前往美國矽谷出差一個月，攜手推廣中醫艾灸事業，因此大方與粉絲分享「行李箱打包日常」，而她的私密閨房也首度開箱，主臥室配有一整面令人屏息的巨型落地窗，在家就能將絕美的山海景色盡收眼底。

王祖賢家內部裝潢大公開，圖後方的「透明玻璃禮佛室」最吸睛。(取材自小紅書)
王祖賢家內部裝潢大公開，圖後方的「透明玻璃禮佛室」最吸睛。(取材自小紅書)

另外，在鏡頭中，王祖賢的浴室則奢華地採用全大理石設計搭配高檔浴缸，而當她轉身挑選衣物時，身後兩面牆頂天立地的巨型衣櫥更令人嘆為觀止。不過，最吸睛的莫過於王祖賢為了潛心向佛，特別因地制宜規畫的「透明玻璃禮佛室」，在莊嚴與現代設計感之間取得完美平衡。

而不久後，王祖賢整理累了，便隨性地走到景觀陽台放鬆，毫無架子地坐在長形藤椅上吹著海風、愜意喝飲料。看著鏡頭前她那隨性自在、不加修飾的真實模樣，不僅打破了巨星的距離感，也讓無數老影迷隔空感受到，這位昔日亞洲第一美女在褪去演藝圈浮華後，內心最平靜、幸福且令人艷羨的優雅姿態。

精華 FAQ

  • 她首次分享溫哥華豪宅的居家Vlog，曝光主臥落地窗、全大理石浴室、巨型衣櫥與透明玻璃禮佛室，也拍到她整理行李與在陽台放鬆的日常。

  • 最吸睛的是因地制宜打造的透明玻璃禮佛室，兼具莊嚴感與現代設計；此外，主臥可直視山海景色，整體空間也展現高級質感與禪意氛圍。

  • 她透露即將前往美國矽谷出差一個月，並與粉絲分享行李箱打包日常，同時也順勢讓外界看到她退居幕後後，低調而自在的生活狀態。

王祖賢 小紅書 加拿大

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