戲說從頭／王淨二搭阮經天 聊到沒話題只能「沉默」

王淨（右）和阮經天片場聊天聊到沒東西可聊。(記者王聰賢／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 阮經天與王淨在《沉默的審判》再度合體，兩人首次合作張孝全，並在北海道零下十度拍攝時靠聊天與熱湯撐過寒夜，阮經天也透露曾因喪母猶豫接演。

43歲台灣藝人阮經天和28歲王淨繼電影「周處除三害」再度於影集「沉默的審判」合體，兩人都首次跟張孝全合作。王淨因為張孝全演過好友李沐的爸爸，自己卻得演他老婆，對於「藍色蜘蛛網」部分覺得怪怪的，但馬上解釋「孝全哥保養非常好」。阮經天則說，光是看著張孝全眼睛，「就知道他很誠懇」。

王淨小張孝全14歲，這回組CP，她坦言「完全沒辦法有機會拉近距離」，開拍前才見到，但對方親切又好聊。最難忘是在日本 北海道拍攝時晚上溫度到攝氏零下負10度，冷到皮皮挫，趁著換機位時衝去劇組搭的關東煮喝熱湯取暖。

阮經天從以前就一直想跟張孝全合作，劇中有幾場情緒激烈的對手戲，看著對方眼睛，就發現很誠懇，「如果不誠懇我會抗拒！不知為何，看到他就安心，他很安靜、很舒服」。

因為「周處除三害」拿下北影影帝，但阮經天坦言同樣由導演黃精甫編導的「沉默」來邀約時，雖然原則上無條件會接，因為他真的很喜歡這個導演，也當做朋友看待，但當時因為母逝狀況不是太好，他不確定能不能承受「林三」這個角色，但靠著劇組的服裝、導演、王淨、陳以文等熟悉友善的演員們，可以抒緩並得到支持的力量。

像是劇中重頭戲「紅樓爆炸案」就拍了一星期，拍遠鏡頭空檔，阮經天和王淨「聊天聊到所有話題都聊完」，即便兩人都不玩股票，竟連股票和全球經濟趨勢都聊了。阮經天讚美王淨比「周處」時期放鬆很多，「有幾幕戲都被她的表演震撼到，眼神感覺完全不一樣，挺狠的」。