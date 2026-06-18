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黃大煒遭爆死於心肌梗塞 女友質疑：黃去夏威夷前很健康、被控制行動

記者梅衍儂／即時報導
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歌手黃大煒（右）與女友趙濰佳。（本報資料照片）
歌手黃大煒（右）與女友趙濰佳。（本報資料照片）

歌手黃大煒過世後，兩個姊姊和女友Vicky的大戰未歇，他的死因至今未公布，姊姊僅透過律師聲明表示黃大煒在家中驟逝。今（18）日「鏡週刊」報導他是因心肌梗塞離世，對此，Vicky回應表示黃大煒一直有固定健康檢查，本來3月還要回台回診，且事發至今她都是透過媒體上得知律師聲明，完全沒有得到兩個姊姊的任何訊息，且她傳訊息給對方，都遭對方已讀不回。

Vicky表示，黃大煒過世至今，她和黃的兩個弟弟到現在都不知死因，「我到現在還是沒有收到任何通知消息」，她曾傳訊息給大姊，但對方連她想見黃大煒最後一面的請求都已讀不回，「我6/13得知惡耗後就傳訊息請求見大煒最後一面，大姐已讀不回後，6/14便請律師公告黃大煒死訊」。她更驚曝黃大煒被大姊控制行動，「大姊不准大煒與我聯繫，嚴格管控，也不讓他回台北，他本來最晚5月要回台北領新的居留證，及參加6/27新北市音樂節活動」。

Vicky透露黃大煒去年11月26日心臟內科回診，「狀況穩定良好，除了藥量減半，回診期也延為6個月，他離台前，我們還有互相提醒他3月需回台回診檢查」。她直言他去夏威夷前在台灣時身體是健康正常的，「為何在夏威夷，我們應該放心有大姐照顧，所以不用擔心，怎麼卻突然會發生『在睡夢中走的』的意外？？」

Vicky表示心好痛，強調「黃大煒一直都有例常健康檢查！香港，台灣，都有保持檢查，且在夏威夷的大姐大姐夫也知道黃大煒曾於2022年Covid-19疫情期間心臟衰竭住院治療，本來就應該關心和注意，因為黃大煒像個孩子，需要有在旁叮嚀愛護的」，她以心碎形容自己的心情，並說：「2022年心臟衰竭住院治療後，不但瘦了開始健身成為型男，去夏威夷前很健康的！夏威夷空氣好，好山好水的，應該更健康不是嗎？」

她更質疑，黃大煒上月26日突然發聲明宣布離開台灣要定居夏威夷，根本不可能是他會做的事，「所以在5/26第一封莫名其妙（不可能是黃大煒做的事）目的為切割黃大煒人生最精華的31年的由陳鎮宏律師發給媒體，操作媒體報導炒新聞的公開聲明函後，不到一個星期的時間就突然睡夢中離世？？太難接受了。」

她也喊話對方：「為何不在6/14公告惡耗時就告知死因呢？需要我們苦苦哀求，多次公開求答案都未有結果！心好痛啊！」

精華 FAQ

  • 報導指出，黃大煒疑似是因心肌梗塞離世，但目前家屬尚未正式公開確認死因，僅以律師聲明表示他是在家中驟逝。

  • Vicky表示，她從未收到兩位姊姊的直接通知，得知噩耗與律師聲明都靠媒體，她還傳訊息要求見最後一面，卻遭對方已讀不回。

  • 她稱黃大煒赴夏威夷前健康檢查穩定，原本還要回台回診，且懷疑大姊限制聯繫與行動，因此難以接受他突然在睡夢中離世。

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