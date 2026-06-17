饒舌歌手 Gummy B：誠實是嘻哈的本質

歌手Gummy B。（圖片提供：夜間限定）

流暢俐落的饒舌、收放自如的肢體，從能量釋放到情緒轉換，精準掌控現場氣氛，每個環節都拿捏得恰到好處。看過歌手 Gummy B 的現場演出的人，很難不被他的舞台魅力折服。

這是 Gummy B 在選秀節目《大嘻哈時代2》苦練的成果。他說，過去上台就只想著要把表演能量催到最滿，「以前我都把登台都當作最後一次在演出，情緒都很高亢。」儘管感染力十足，一不小心就會把力氣全部耗盡。參加選秀的過程，讓他重新理解何謂演出，比喻就像是遊戲玩家在解鎖經驗包，從節目設計、技巧表現、情緒的堆疊，甚至是體力分配，「節目讓我找到了屬於我的表演方式。」他說道。

然而，現在回想《大嘻哈時代2》最鮮明的記憶，他說不是擂台上的較勁，而是跟參賽者們一起在後台休息室，等待上場的時刻。他指出，來自不同世代、背景跟風格的嘻哈音樂人齊聚一堂，交流對音樂的想法跟觀點，機會超級難得；也正因爲這樣的場合，Gummy B 和他的創作，得以被更多人所認識。

成為全職音樂人之前

Gummy B 高中開始接觸嘻哈音樂，嘻哈夢也在那時萌芽。他在當時跟班上同學們放話，宣告未來要當饒舌歌手，「高中生嘛！就是會有想跟大家不一樣的想法。」儘管其中不乏耍帥的成分，但也正是這個契機，讓他主動嘗試寫歌，而完成作品帶來的成就感，像是大腦釋放的多巴胺，一次次推進他繼續向前，「那時候單純覺得，好像可以試試看這條路，但我不知道後面會遇到什麼。」他說道。

高中畢業，他拼盡全力考上台大，只為了加入傳說中的台大嘻研社，他曾笑說：「後來加入才知道原來不用考上台大也可以加入。」大學加入嘻哈研究社，從社員到幹部再到副社長，Gummy B 說，那段日子是他創作跟饒舌技術成長最快的時期，「社團的感覺很像是遊戲裡的新手村，大家都是新玩家，才剛接觸音樂創作，彼此會交流聽到什麼厲害的作品，也會丟 demo 給對方評價，甚至是帶有一點競爭的意味。」在這樣的環境中，他思考如何往下一步邁進。

於是，在加入社團的第二年，Gummy B 把「做專輯」列進待辦事項，他說，「既然要成為音樂人，就必須證明自己有能力完成一張完整的作品。」而《安泰》這張發表於選秀前的專輯，不只是他的初試啼聲，也成為他站上賽場的底氣。

2022 年 Gummy B 發表首張專輯《安泰》。（圖片提供：夜間限定）

當我再度回到這裡

空氣依然霧濛

時間把我冲個徹底

身份已經不同

不變的是 曾發的誓

慢慢的 更加頑固

浮現的是 那八個字

把那遊戲 增加難度

——〈敦化南路〉收錄於 2022 Gummy B首張專輯《安泰》

標籤與關注的拉扯

挺進《大嘻哈時代2》總冠軍賽的好成績，為 Gummy B 在賽後打開新的大門。他坦言，賽前只期待會有更多工作機會，但節目創造的效果超乎預期。除了各種演出的邀約，他還接到不同音樂人的創作委託，甚至受邀前往海外演出。

不過，隨著人氣接踵而來的不只有工作機會，還有來自各界的關注和評論。Gummy B 指出，他從比賽階段就被冠上各式各樣的標籤，「有人會提到我是從台大嘻研出來，或定義我的創作是學院派、文青饒舌，甚至強調我是中產階級的家庭背景。」直言賽後有很長一段時間，都在想著如何撕掉外界貼上的標籤，「但我發現不管怎麽撕，它們就像恐怖片裡的安娜貝爾一樣會自動跑回來。」他說道。

Gummy B 表示，如何擺脫標籤，走出屬於自己的路，不再被他人的評價左右，是他在製作第二張專輯《更好》期間反覆思考的核心命題。他形容，整段歷程宛如一場漫長的諮商，「過程中我有滿多質問，甚至是否定自我的時刻。」他說，他將那些念頭一一攤開，重新檢視自己的想法，哪些其實不重要，哪些才是個人真正在意的——特別是在創作。

Gummy B 將賽後的心路歷程轉化為新專輯《更好》。（圖片提供：夜間限定）

不要讓自己 被偏見影響

就像是模具 被固定了形狀

直到最終 無法回到最初的樣子

就像是碳變成炭 不能再變成鑽石

——〈LIGHTS IN YOUR EYES〉收錄於 2025 Gummy B《更好》專輯，此段歌詞是雲林興南國小學生創作。

創作必須說服自己

相較於那些在錄音室即興發揮的饒舌歌手，Gummy B 表示自己更傾向在動筆前先釐清想法，他說，「我會預想很多事情，例如歌曲的類型、定位、主題有沒有符合設定，我前面通常會花滿多時間想，但通常這些想清楚之後。後面的創作速度就會加快。」

成為全職音樂人後，Gummy B 稱創作跟以前最大的不同，是來自時間的壓力。他指出，因為創作不再只是將靈感轉化成作品，而是牽動著後續的各種計畫和安排。他強調，「作為音樂人，當然會希望成品能盡量往心中最完美的樣子邁進。」但在現實條件的限制下，創作就必須要學會取捨。

除了時間壓力，音樂人還會面對另一個拉扯，「會有很多聲音去左右你的想法，要你去做他們想要看到的事情。」在他看來，這些聲音或許意味著更多的曝光跟機會，但也可能讓創作遠離原本的初衷。

對他來說，創作最重要的前提，是先能說服自己，「你不能寫出連自己都不相信的東西。」他強調，嘻哈的本質在於誠實地表達感受，將自己所看見、所經歷的一切轉化為語言，並讓更多人產生共感，「即便寫的是別人的故事，你也需要咀嚼消化成自己的想法！」

2025 年 11 月，Gummy B 啟動《更多》專場巡迴。（圖片提供：夜間限定）

往更自由的狀態邁進

結束第二張專輯的宣傳， Gummy B 給了自己努力生活的時間。搬家、運動、玩 Minecraft ，偶爾把腦袋冒出的靈感寫下來，存進手機的備忘錄裡面，「有點像是在預先創作，也怕忘掉，我先記下一些關鍵字，看之後能不能發展成歌詞。」他說道。

Gummy B 的下一步會是什麼？他選擇保持開放，「或許是幫別人製作音樂，也有可能暫時離開音樂，去做其他自己有興趣的事情。」他確信那會是一條可以預見，但過去從來沒有走過的道路，「當我知道自己正在靠近目標時，會讓我覺得很興奮。」他說。

歌手Gummy B。（圖片提供：夜間限定）

前陣子，他在 Coachella 音樂節的直播中，看到自己嚮往的舞台演出。那是 Justin Bieber 的演出，沒有精準的編排，甚至走音與忘詞，卻依然讓人難以移開目光，Gummy B 說，「我可以感受到他進入心流狀態，很享受在台上的演出。」這種全然投入在當下的自由，是他一直想抵達的境界。

自由也是下一張專輯的設定主題，他表示，「在《更好》，我已經把想說的話都說完了。」下一張專輯，應該會跟這張作品的感受不太一樣，「想像起來應該是更自由的音樂。」他說。

至於「自由」的音樂聽起來像什麼，他也還說不清楚，「我還不知道自由的音樂是什麼感受，但我想這就是自由的地方。」

（本文經臺北文創授權轉載，原文刊載於此）