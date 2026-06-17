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周杰倫新歌「女兒殿下」收錄小女兒童語 MV大跳扭扭舞

記者林士傑／綜合報導
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周杰倫(前)展現舞技。（圖／杰威爾音樂提供）
周杰倫(前)展現舞技。（圖／杰威爾音樂提供）

周杰倫、昆凌夫婦育有2女1子，新歌「女兒殿下」主角正是小女兒Jacinda，MV造景夢幻可愛，可惜他未親自飾演爸爸，而是交給心中第一人選好友阿Ken，周杰倫說：「阿Ken能在小孩面前風度翩翩又能瘋瘋癲癲，看到他穿精靈裝，真的覺得太適合了。」

阿Ken在MV中挑戰詮釋爸爸，呼應歌詞穿著精靈裝現身校門口、化身冰雪奇緣的Elsa，即便被小孩在臉上亂化妝，照樣甘之如飴。他直呼跟小朋友的互動充滿了樂趣，「雖然累但很療癒。就算他們提出無理要求，看到他們的小臉蛋、聽到他們的娃娃音，覺得一切都是甜蜜的負荷。」

由於合作的小朋友精力無窮，讓阿Ken當場累歪，但他認為陪伴就是建立親子關係的唯一訣竅，接著大讚周杰倫：「這是我覺得杰倫令人值得稱讚的地方，不管他再忙，家裡的小朋友一叫，他就會想辦法用最快的速度回家。」

周杰倫聽見大女兒Hathaway彈奏的鋼琴聲寫出「前世情人」，兒子Romeo在「粉色海洋」獻聲，這次替小女兒創作「女兒殿下」，同時收錄了她的童言童語。MV除了夢幻場景，還可見到周杰倫大跳復古的阿哥哥舞以及扭扭舞，還有單腳跨在鋼琴上彈奏的帥氣畫面，但粉絲關心的是小女兒有沒有悄悄入鏡？周杰倫所屬杰威爾音樂工作人員表示「不清楚」。

周杰倫在MV中帥氣抬腳彈奏鋼琴。（圖／杰威爾音樂提供）
周杰倫在MV中帥氣抬腳彈奏鋼琴。（圖／杰威爾音樂提供）

精華 FAQ

  • 這首歌主要以周杰倫的小女兒Jacinda為主角，並特別收錄她的童言童語，讓歌曲更具家庭感，也延續他為子女創作作品的習慣。

  • 周杰倫沒有親自演爸爸，而是找來好友阿Ken擔任第一人選。周杰倫認為阿Ken能在小孩面前既風度翩翩又能瘋瘋癲癲，非常合適。

  • MV中除了可愛夢幻的場景，周杰倫還大跳阿哥哥舞與扭扭舞，並有單腳跨在鋼琴上彈奏的帥氣畫面，粉絲也關注小女兒是否入鏡。

周杰倫

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