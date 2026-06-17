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蘇慧倫駁婚變 笑認會離家出走：從未想過放棄這段婚姻

記者趙大智／綜合報導
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蘇慧倫（左）和張孝全（右）戲裡相愛相殺。（記者沈昱嘉／攝影）
蘇慧倫（左）和張孝全（右）戲裡相愛相殺。（記者沈昱嘉／攝影）

蘇慧倫出席公視「欠妳的那場婚禮」首映會。她與「滑板教父」孫益民結婚12年、育有1子，過去曾遭週刊報導婚姻亮紅燈，甚至指老公酒後吐真言，自曝心很累、快撐不下去。對於這段陳年捕風捉影的傳聞，她態度淡定，一句話就推翻謠言：「他不喝酒。」

談到婚姻生活，蘇慧倫認真表示：「婚姻生活是一門課題，夫妻一定有爭執，磨合過程中也會更了解自己。」至於週刊報導老公認為她從小被捧在手心、個性固執，她也大方回應：「我跟劇中角色『陳立璇』一樣倔強，可能從小就出來當歌手，比較獨立自主，也比較有主見。」但她強調，自己從未想過放棄這段婚姻。

被問到是否曾離家出走，蘇慧倫笑說：「我常常出門工作，就算是離家出走吧，可以有一段時間整理自己。」她直言夫妻生活難免有太多事情要處理，很難再像戀愛時間狂冒粉紅泡泡，必須要靠自己努力，透露：「我會撒嬌。」但不是娃娃音那種，大伙請她示範，她嬌聲照做：「老公帶我去吃飯。」結果馬上被說「這就是娃娃音啊」。

這次她與張孝全在劇中獻出首次床戲，事前也向老公報備，沒想到對方幽默回應：「我有答應嗎？」其實直到讀本會議時，編導嚴藝文才告知蘇慧倫「有一場床戲喔」，讓她坦言拍攝時相當緊張，尤其還被要求要「發出聲音」，讓她害羞不已。

至於張孝全的錢也不好賺。他透露自己身形較寬厚，拍攝時雖然看起來像壓在蘇慧倫身上，但其實全靠核心肌群支撐，其中一隻手還得偷偷撐住身體，結果拍到後來整張床都在震動。

蘇慧倫與張孝全的緣份可追溯至2003年合作偶像劇「心動列車」，2024年又在「誰是被害者2」飾演對立角色，如今到了「欠妳的那場婚禮」則成為相愛相殺的夫妻檔。談及這段超過20年的合作緣分，蘇慧倫笑說：「真的是很奇妙的緣分」。

精華 FAQ

  • 她以一句「他不喝酒」直接否認週刊所寫的婚姻亮紅燈傳聞，態度相當淡定，並強調自己與丈夫的關係並未如外界猜測般出問題。

  • 她認為婚姻本來就是一門課題，夫妻之間一定會有爭執，但在磨合過程中也能更了解彼此與自己，並表示從未想過放棄這段婚姻。

  • 蘇慧倫表示拍床戲前有先向老公報備，對方還幽默回說「我有答應嗎？」她坦言拍攝時很緊張，甚至被要求發出聲音，讓她相當害羞。

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