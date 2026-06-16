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金曲37下周末登場 頒獎嘉賓陣容公布 「前典禮主持人」都來了

記者李姿瑩／即時報導
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Lulu。（圖：台視提供）
Lulu。（圖：台視提供）

第37屆金曲獎頒獎典禮將於6月27日晚間在台北小巨蛋隆重登場，今官方公布頒獎嘉賓陣容，包含Lulu黃路梓茵、YELLOW黃宣、王宏恩、李竺芯、呂士軒、姚小民、洪敬堯、韋禮安、桑布伊、馬念先、莫文蔚、許效舜、許哲珮、動力火車、彭佳慧、黃奇斌、黃子軒、鍾興民、蕭煌奇、魏如萱、蘇慧倫，等人都將一同參與一年一度的金曲盛會。

動力火車擔任了本次頒獎嘉賓，身為「金曲前輩」的兩位，幽默直呼：「其實最希望是來金曲是領獎不是頒獎啦！」，更恭喜所有入圍者被金曲肯定，而成軍多年，提及到如何維持長久相處且不離不棄的默契秘訣時，兩位再度展現反差萌，大方傳授心法：「盡量互相體諒包容！」幽默風趣的互動更為本屆頒獎嘉賓注入滿滿亮點。

許效舜也受邀擔任頒獎嘉賓，感性直呼：「能夠受邀擔任頒獎人，感到無比榮耀。」身兼主持與演員等多重身分的許效舜，透露私下偏好慢爵士與巴莎諾瓦等能讓身心靈放鬆的音樂，談到與音樂的深厚緣分，他笑言自己雖然不會彈奏樂器，但早已跨足詞曲創作，像是「第34屆金曲獎首奪最佳台語男歌手獎的阿吉仔哥的「心愛的謝謝」就是我的詞還有電影「鐵獅玉玲瓏2」主題曲「西底」就是由他一手包辦詞曲。而音樂對人生的意義，許效舜則充滿智慧的表示：「我覺得每個人心中，都有一首屬於自己的歌，那是漫步人生時最重要的靈魂出口。」他也滿懷期待，準備與全場音樂人一同見證這場華語樂壇的榮耀時刻。

去年榮獲金曲最佳女歌手的魏如萱，此次以頒獎嘉賓身分光榮重返金曲獎舞台，過去在金曲擁有無數身分的她表示：「這次的內心全是滿滿祝福！」，也溫柔喊話本屆優秀的入圍者們：「請允許自己焦慮失眠，因為我以前也這樣！但無論結果如何，獎座是一個晚上，作品是一輩子，能夠一直做音樂比什麼都珍貴。」談及今年樂壇的流行新趨勢，魏如萱認為：「比起流行風向，更令人欣喜的是音樂人愈來愈勇於做自己了！」並期待在金曲獎現場，與所有觀眾共同見證華語流行音樂的精彩能量。

韋禮安回歸本屆金曲獎擔任頒獎嘉賓，從最佳新人獎、典禮主持人到如今的頒獎人，他笑說：「心情放鬆許多，這次比較像是以一個音樂人的身分回到金曲獎現場，跟音樂圈的朋友們一起共襄盛舉，一起享受屬於華語音樂的重要夜晚。」而身為新人獎得主的溫暖前輩，他也感性勉勵新世代創作者：「得獎當然開心，但比起獎項，更重要的是保有喜歡音樂的初心，以及感動別人的勇氣。」也期許大家帶著這份熱愛走得更久、更遠。

Lulu黃路梓茵此次擔任頒獎嘉賓，談及心情時幽默笑說：「很晚才要上班耶！很輕鬆！」相較過往擔任典禮主持需從下午全面備戰，這次以頒獎人身分參與，反而多了一份從容，她也開心表示：「能藉此接觸並認識更多今年入圍的音樂作品。」而談及本屆的典禮主持人A-Lin，Lulu開心表示兩人私下多了主持的共同話題，並對她的主持實力充滿信心，也深信她絕對能游刃有餘，Lulu更滿懷期待地直呼：「A-Lin本身就魅力爆棚了，只要一上台，大家一定都會被療癒、開心的！」

黃奇斌以「若無你我欲去佗位」入圍本屆最佳作曲人獎，身兼入圍者與頒獎人的雙重身分，提及該如何調適心情時，他展現一貫幽默風格笑說：「希望當天天氣不要太熱，一爆汗就很難調適了！」至於是否已經準備好得獎感言，他則笑回：「等當天早上妝髮的時候再來準備。」談到今年金曲獎的入圍名單，黃奇斌坦言近期忙於自己的音樂創作與工作，還沒來得及仔細研究所有入圍作品，不過他也幽默表示：「能入圍金曲獎的一定都很讚啦！」並透露之後一定會找時間好好補課，細細欣賞今年入圍者的精彩作品。

去年橫掃金曲三大獎的李竺芯，今年再度以「Sakura Gansha」入圍「最佳MV獎」，不僅為入圍VCR獻聲也擔任了頒獎嘉賓 ，以多重身分重返舞台的她感性直言：「在音樂之內，心是自由的；在音樂之外，人生是無限的。」並祝福音樂人都能自由無限，提及在國際橫掃各大獎的入圍作品，她也大力推薦導演劉熙真，笑稱對方是「痟查某」並幽默表示：「讓大家看看台灣查某囝仔瘋起來，可是會在世界上造成龍捲風的！」，也為本屆金曲舞台注入了最「痟水」的精神。

第37屆金曲獎頒獎典禮將於6月27日在台北小巨蛋舉行，並在台灣電視台與金曲YouTube播出。此外，也可以透過LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號收看直播。

魏如萱。（圖：台視提供）
魏如萱。（圖：台視提供）

動力火車。（圖：台視提供）
動力火車。（圖：台視提供）

韋禮安。（圖：台視提供）
韋禮安。（圖：台視提供）

精華 FAQ

  • 第37屆金曲獎頒獎典禮將於6月27日晚間，在台北小巨蛋隆重登場，現場將聚集眾多入圍者、得主與頒獎嘉賓，共同見證華語樂壇年度盛事。

  • 官方公布的頒獎嘉賓陣容相當豪華，包括Lulu、黃宣、動力火車、魏如萱、韋禮安、許效舜、李竺芯、彭佳慧與蘇慧倫等人，亮點是多位前典禮主持人也將回歸。

  • 典禮將在台灣電視台與金曲YouTube同步播出，觀眾也可透過LINE TODAY與LINE MUSIC官方帳號收看直播，方便不同平台的樂迷即時關注典禮進行。

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