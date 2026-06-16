捲入閃兵爭議… 陳柏霖形象重創 傳遭品牌切割「損失慘重」

陳柏霖因閃兵事件影響工作。（本報資料照片）

台灣男星陳柏霖 閃兵風波持續延燒，演藝工作再傳受影響。據「CTWANT」報導，陳柏霖原本與好友柯震東一同拍攝某寵物 保健品牌廣告，卻因案件曝光後，品牌重新評估宣傳策略，最終決定由柯震東獨自擔任廣告主角，陳柏霖相關畫面未對外公開。

消息人士指出，該廣告其實早在閃兵案爆發前就已完成拍攝，品牌原先也規畫由兩人共同合作宣傳。不過隨著陳柏霖捲入爭議，品牌考量後續形象與市場反應，選擇調整宣傳內容，僅保留柯震東的部分。

近年來，柯震東積極投入寵物相關產業，除擔任品牌代言人外，也參與產品開發與推廣工作。品牌曾表示，柯震東因長期與毛孩相處，對寵物照護有高度興趣，因此決定跨足相關領域，拓展事業版圖。

其實陳柏霖向來也以愛狗聞名。他過去在實境節目「極島森林」中曾帶著柴犬Afuri入鏡，平時也經常分享與愛犬相處的生活。他曾透露，自己從Afuri年幼時便一路陪伴成長，彼此感情深厚，甚至拍攝電影「詭扯」時還帶著牠一起露營，笑稱Afuri堪稱露營界前輩。

然而，自閃兵案曝光後，陳柏霖的工作安排接連受到波及。日前旅遊實境節目「WHAT A TRIP」第二季公布主持陣容時，確認由林柏宏接棒主持，取代原先外界盛傳的陳柏霖。巧合的是，在節目公布新主持人的同一天，陳柏霖也於社群平台分享過去赴西班牙出外景的照片，引起不少網友討論。

此外，陳柏霖近年商業價值向來不俗。根據中國媒體過往報導，他曾創下兩年800萬人民幣（約118萬美元）的代言酬勞紀錄。此次已拍攝完成的廣告未能正式推出，也讓外界關注是否造成可觀損失。

除了工作受影響之外，陳柏霖私生活也頻頻成為話題。先前曾有消息指出，他與交往超過10年的女友庭瑄原本有意前往紐西蘭舉辦婚禮，但疑似因風波而延後計畫。另一方面，他擔任董事長的無敵影業，也曾遭爆疑似出現財務問題，甚至傳出需籌措資金應付相關支出。不過針對相關傳聞，經紀人當時已出面否認，強調外界報導內容與事實不符。