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雙J暌違13年驚喜同台 蔡依林喊林俊傑救歌 合唱「倒帶」

記者許晉榮／綜合報導
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蔡依林（右）與林俊傑（左）驚喜同台，成為最大彩蛋。（圖／凌時差音樂提供）
蔡依林（右）與林俊傑（左）驚喜同台，成為最大彩蛋。（圖／凌時差音樂提供）

蔡依林（JOLIN）「PLEASURE」世界巡演近日登上北京鳥巢，一連3天開唱，除了祭出3套融合藝術、前衛與時尚元素的全新戰袍，更斥資千萬打造巨型裝置「璀璨之花」，在絢爛燈光映襯下全面釋放，鳥巢瞬間變成超大型愉悅花園，3場也吸引近17萬名歌迷共赴這場感官盛宴。

這回也是JOLIN出道27年來首度站上鳥巢開唱，更是相隔10年後再度回到北京舉辦大型演唱會。她難掩興奮，開心高喊歌迷「寶寶們」，並感性表示：「上一次帶著演唱會來北京已經是10年前，10年前你們就在我身邊嗎？是不是這個時間過得有點久了一點？孩子們都長大了耶，媽咪也長大了！」全場歌迷尖叫回應。

「PLEASURE」巡演自3月從深圳啟航，一路唱遍廈門、長沙、重慶、青島、西安、杭州等地，最終登上北京鳥巢。JOLIN此次從曲目、舞台、機關到造型全面升級，還特別為北京站量身打造3套全新華麗戰袍，包括第二章「劍之叢林」的漆黑皮革造型「夜魅女爵」、第三章「真相之書」亮相的Valentino特別訂製禮服「星夜繆思」，以及第五章「愉悅樂園」登場的「愉悅女王2.0」，全場目不暇給。

日前第2場演出也迎來最大驚喜，JOLIN邀請金曲歌王JJ林俊傑擔任嘉賓，兩人相隔13年再度同台，合唱「第三人稱」及「修煉愛情」，讓超過5萬5000名觀眾跟著大合唱，鳥巢瞬間化身萬人KTV，也成為此次演唱會最令人難忘的經典畫面。

兩人也在台上互相稱讚，JOLIN笑封JJ是「行走的CD創辦人」，還幽默表示：「每次JJ去頒獎典禮，大家都會說他是去修音響的。」逗樂全場。JJ則大讚JOLIN是「華人的驕傲」，更透露：「每次看蔡依林演唱會，我都是抱著朝聖心情。」

聊到那些「歌迷很愛、自己卻唱到有點膩」的歌曲時，JOLIN開玩笑表示「倒帶」是歌迷最不想聽到的一首，還當場邀請JJ「救」這首歌，兩人隨即即興合唱副歌，引爆全場回憶殺。唱畢後，JOLIN笑稱：「JJ唱『倒帶』更好聽！」彼此幽默互動成為最大彩蛋。

精華 FAQ

  • 這是她出道27年來首度站上鳥巢開唱，也是相隔10年後再度在北京舉辦大型演唱會，三場共吸引近17萬名歌迷到場支持，場面盛大。

  • 演唱會從曲目、舞台機關到造型全面升級，並為北京站打造3套全新戰袍，搭配巨型裝置璀璨之花與絢爛燈光，營造出大型愉悅花園的視覺效果。

  • 兩人相隔13年再度同台，合唱第三人稱、修煉愛情與倒帶，還互相幽默稱讚，蔡依林更笑邀林俊傑救歌，成為演唱會最受矚目的驚喜彩蛋。

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