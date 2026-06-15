黃大煒猝逝 吳宗憲、林宥嘉悲悼 杜德偉：樂壇英雄人物

杜德偉(左)跟黃大煒(右)常常分享音樂。（取材自臉書）

黃大煒（David）在夏威夷 猝逝，震驚各界，眾多星友紛紛透過社群悼念，杜德偉跟他相識超過20年，悲痛心情難以平復，難過表示「他是華語樂壇難得一見的英雄人物」。曾在節目中與他合唱的林宥嘉、閻奕格同樣感到震驚，閻奕格感慨說「能夠遇見您，是一件很幸運的事」。

杜德偉想起初次聽見黃大煒的名字，是1990年時經由同事推薦，「在我看來，David是80年代出道的男歌手中，嗓音最Soulful（充滿靈魂的）的一位」。後來熟識的兩人分享音樂，黃大煒充滿熱忱的模樣仍讓他印象深刻，「當時數位錄音正要盛行，他像個分享新玩具的孩子，新專輯中的一首歌錄了滿滿兩百多條音軌，人聲、樂器、和聲樣本全在其中。對我那時還是以現場表演為主的歌手來說，這既震撼，也極具啟發」。

閻奕格在「超級星光大道：星光傳奇賽」中，跟擔任評審的黃大煒搭檔合唱，表現獲得滿堂彩，她難過地說：「是您教我活在當下，擁抱未知，也懂得去珍惜那些微小卻美好的時刻。」她很感謝黃大煒持續給予大家無私的愛，「我會非常、非常想念您。大煒老師，一路好走，願您安息」。

林宥嘉忙於工作，收工後獲知噩耗哀痛至極，透過所屬華研表示「聽到這個消息很難過」，也在IG分享與黃大煒的合照。他3年前邀請黃大煒擔任「idol」巡演嘉賓，在小巨蛋飆唱「你把我灌醉」，重現過往在「超級星光大道」合唱的片段，那時黃大煒作為評審，把第一個滿分給了林宥嘉，他很感謝恩師願意助陣，「謝謝黃大煒老師，他是我人生第一個合唱的歌手」。

另外，鄧紫棋也受到「你把我灌醉」一曲影響，曾在節目上告白稱黃大煒活出她的理想人生，期許自己能像他一樣一生都熱愛音樂，無奈迎來生離死別，她在IG悼念：「您是一個自由的靈魂，感謝您的音樂、您的鼓勵、您的平易近人、您的一切。」更難忘先前現場聽到黃大煒唱歌，自己淚流滿面的那一刻。

吳宗憲則感嘆：「在他生命中的最後一年裡；我們有機會見了幾次面，他對於音樂的執念，就在和他閒聊當中深深地感受到他對於『黃大煒式』音樂的堅持。」

吳宗憲說，黃大煒還讓大家聽了他已經錄製好的新歌，並且約定好過一陣子回來台灣好好宣傳他的創作。一切歷歷在目，然而黃大煒如今再也不可能完成約定。

林宥嘉(右)曾邀請黃大煒(左)擔任演唱會嘉賓。（取材自Instagram）