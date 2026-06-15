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小行星命名「徐熙媛」小S48歲生日：大S已成天上一顆星

娛樂新聞組╱綜合報導
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小S(右)與大S(左)昔日合影。 （取材自臉書）
小S(右)與大S(左)昔日合影。 （取材自臉書）

小S（徐熙娣）48歲生日，深夜發文吐露心聲，字字句句都充滿對已故姊姊大S徐熙媛）的思念。她感性表示，自己正式來到姊姊生命停留的年紀，也承諾未來將接替姊姊的位置守護家人，讓不少網友看了鼻酸。

據「噓！星聞」報導，小S在貼文中寫道「我姊永遠停在48歲，我今天剛過48歲！」短短一句話，道盡對大S的思念與不捨。她坦言，隨著自己進入48歲這個年齡，未來將會「慢慢變成她的姊姊」，角色彷彿悄悄轉換。

小S更以溫柔又催淚的文字向大S告白：「珊，妳已真正成為天上的一顆星了，照亮我所有的黑暗。」她將姊姊比喻為夜空中最明亮的星星，即使不在身邊，依然持續給予自己力量與陪伴。這句話也正好印證已有小行星以大S為名高掛星空。

貼文曝光後，大批網友留言祝福小S生日快樂，同時也湧入許多思念大S的聲音。不少人更提及近日網路盛傳的一項消息，指國際天文學界已將編號208663號小行星正式命名為「徐熙媛」（Xuxiyuan），象徵她化作夜空中的星辰，繼續陪伴著家人與喜愛她的人。

臺北市立天文科學教育館官方臉書粉專「臺北天文通」也在留言區證實消息屬實，表示：「這是真的，在2026年3月通過的命名，一樣是香港的業餘天文學家楊光宇命名的。」天文館也補充，去年同樣曾有以作家、旅行家謝哲青命名的小行星案例。

精華 FAQ

  • 她在深夜發文，字裡行間充滿對大S的思念與不捨，也提到自己已正式來到姊姊停留的年紀，並感性表示未來會慢慢接替姊姊的位置守護家人。

  • 文章指出，臺北市立天文科學教育館官方臉書粉專「臺北天文通」在留言區確認，編號208663小行星確實已於2026年3月通過命名，名稱為「徐熙媛」。

  • 因為她以「姊姊成為天上的一顆星」來形容大S，既呼應了小行星命名的消息，也讓外界感受到她失去至親後的悲傷、堅強與對家人的承諾。

徐熙媛 大S 小S

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