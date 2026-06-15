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力拚「浪姐7」曾沛慈坦言病未痊癒 兩度讓歌迷幫唱

記者梅衍儂／綜合報導
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曾沛慈帶病登上KKBOX風雲榜舞台，坦言急性咽喉炎尚未痊癒。（記者林士傑／攝影）
曾沛慈帶病登上KKBOX風雲榜舞台，坦言急性咽喉炎尚未痊癒。（記者林士傑／攝影）

台灣歌手曾沛慈在大陸節目「乘風2026」（浪姐7）表現不俗，近來第4次公演過後，她首次拿下個人排名第一，但比賽期間急性咽喉炎及鼻炎困擾著她，喉嚨狀況一度相當嚴重，不僅說話吃力，就連吞嚥都會感到疼痛。她日前現身KKBOX風雲榜演唱會，唱自己的經典歌「一個人想著一個人」時聲音有點緊，更兩度讓台下歌迷幫唱。

問到喉嚨狀況，曾沛慈坦言還要再一點時間康復，「對喉嚨最好的幫助其實就是休息，這一趟回來有很多要處理的工作，所以我還是會好好照顧自己的喉嚨，不要掉以輕心，它現在還沒有恢復到完全健康的狀態」。

而「浪姐7」比賽強度高，時常練到沒日沒夜，喉嚨還可以撐嗎 ？她笑說：「我覺得我的心臟更強，所以應該可以，靠意志力跟體力 ，然後也是真的要睡覺啦！我覺得我卯起來也是滿拚的，會要提醒自己要記得休息」。

她這趟回來稍微休息，下周一又要飛去長沙錄影，笑說參加浪姐之後腹肌都出來了，手臂線條也出來了 ，甚至直角肩也隱約有輪廓。問及老公有無安慰？「他一直都給我很大的支持跟陪伴」不過老公沒有陪她去對岸錄影過，笑說他可以裝進行李箱的話，就會帶老公去。

目前她在節目中排名第一，壓力可以想見，但她抗壓性高，「其實還好，我一直以來都覺得專心把每一次的表演準備好是我最看重的事情」，有時候練習到不見天日，走到戶外看看天空就覺得很療癒。

她的表情包被網友廣為流傳，她笑說能帶給大家歡樂也不錯，就連現在跟同事聊天，同事也都會用她的表情包。至於今年金曲沒有入圍會不會覺得很失望？她表示：「不會，因為我覺得本來自己就知道我還有很多的空間 ，不管有沒有入圍我都會繼續準備好我想帶給大家的作品。」

精華 FAQ

  • 她在節目中表現不俗，第四次公演後首次拿下個人排名第一。雖然喉嚨狀況不佳，但她仍持續完成高強度排練與演出。

  • 她曾因急性咽喉炎和鼻炎受到很大影響，連說話與吞嚥都會疼痛。她坦言目前還沒完全康復，必須靠休息與持續照顧慢慢恢復。

  • 她表示參賽後體態有明顯變化，腹肌和手臂線條都更明顯，也感謝老公支持。對金曲獎未入圍則看得很開，強調會繼續準備作品。

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