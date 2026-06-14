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大S「徐熙媛」真的成為天上的一顆星 天文館曝光命名者

記者李姿瑩／即時報導
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小S(前)在社群上分享與姊姊大S(後)的合照。（取材自小S臉書）
小S(前)在社群上分享與姊姊大S(後)的合照。（取材自小S臉書）

台灣女星「大S徐熙媛離世已逾一年，她的離開至今仍讓親友及粉絲難以忘懷。昨(14)日適逢小S徐熙娣48歲生日，她在社群平台發文追憶姊姊，一句「珊，妳已真正成為天上的一顆星了」，正好印證已有小行星以大S為名高掛星空。

6月14日迎來48歲生日的小S，在社群平台感性寫下：「我姐永遠停在48歲，我今天剛過48歲！」她坦言，未來自己將慢慢變成大S的姐姐，「換我守護她、告訴她家裡發生什麼事～有我在，不用擔心！」最後更向已逝的姊姊深情喊話：「珊，妳已真正成為天上的一顆星了，照亮我所有的黑暗。」

貼文曝光後，大批網友留言祝福小S生日快樂，同時也湧入許多思念大S的聲音。不少人更提及近日網路盛傳的一項消息，指國際天文學界已將編號208663號小行星正式命名為「徐熙媛」（Xuxiyuan），象徵她化作夜空中的星辰，繼續陪伴著家人與喜愛她的人。

對此，臺北市立天文科學教育館官方臉書粉專「臺北天文通」也在留言區證實消息屬實，表示：「這是真的，在2026年3月通過的命名，一樣是香港的業餘天文學家楊光宇命名的。」天文館也補充，去年同樣曾有以作家、旅行家謝哲青命名的小行星案例。

精華 FAQ

  • 小S在社群發文寫下自己和姊姊都停在48歲，並表示未來要慢慢成為大S的姐姐，換她來守護對方，最後更感性喊話姊姊已成天上的一顆星。

  • 屬實。臺北市立天文科學教育館粉專回應證實，編號208663號小行星確實已在2026年3月通過命名，名稱為「徐熙媛」，對應大S本名。

  • 天文館表示，這顆小行星是由香港業餘天文學家楊光宇命名。館方也補充，過去曾有以作家、旅行家謝哲青為名的小行星案例。

徐熙媛 大S 小S

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