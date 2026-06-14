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上映當天過世 許不了遺作「小丑與天鵝」重見天日 背後藏洋蔥

記者陳穎／即時報導
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「小丑與天鵝」是諧星之王許不了生前最後一部作品。（海鵬提供）
「小丑與天鵝」是諧星之王許不了生前最後一部作品。（海鵬提供）

2026桃園電影節「經典重現」單元將隆重獻映台灣喜劇泰斗、諧星之王許不了於1985年最後遺作「小丑與天鵝」數位修復版。該片不僅象徵一代笑匠的銀幕絕響，也因當年上映時間與許不了辭世日期重疊，成為台灣影史極具傳奇色彩的一頁。

▲ 影片來源：TFAI 國家電影及視聽文化中心

導演朱延平回憶，當年電影上映當天，接獲出品人吳功來電，對方一句話令他至今難以忘懷：「我有一個好消息、一個壞消息。好消息是票房爆炸了，壞消息是許不了死了。」而令人唏噓的是，吳功也已於今年6月4日因大腸癌病逝，為這部修復重現的大銀幕作品再添一層追思意味。

1985年夏天上映的「小丑與天鵝」，為許不了生前最後一部電影作品，講述腹語小丑阿坤遭歌舞團解雇後，在歌舞女郎阿珠陪伴下浪跡天涯的故事，情節笑中帶淚。片中除有許不了與甄秀珍同台演出外，也集結方正、蔡閨等喜劇演員，並留下多處已消失的台北城市影像，包括早已拆除的仁愛路一段空軍眷村，以及改建前的兒童樂園等珍貴畫面。

朱延平指出，當年電影製作環境多有變數，許多投資方僅提供明星與檔期資訊便要求開拍，唯獨出品人吳功提前邀請編劇陳家昱完成劇本，並全程投入製作。電影拍攝完成後，吳功亦完整保存母片拷貝，使「小丑與天鵝」得以於多年後完成數位修復並重返大銀幕。朱延平感性表示：「他是真的熱愛電影，也真正投入這份工作。」

本次修復計畫由國家電影及視聽文化中心完成。董事長褚明仁回憶，早年擔任記者時便與吳功熟識，經常聽聞他年輕時的闖蕩故事。他指出，早在電影資料館時期，吳功便陸續將保存完整的電影拷貝寄存，包括2024年完成修復的「孽子」底片亦出自其收藏。

談及許不了，朱延平更提及拍攝期間一段動人往事。在「小丑與天鵝」一場麵攤獨白戲中，許不了情緒潰堤，突然抱住導演並表示：「我活不久了，你要答應我，幫我照顧我的小女兒……。」這段請託成為朱延平心中長久的承諾。當年尚未滿周歲的許不了之女葉蓉庭，2015年結婚時由朱延平親自送嫁，2025年該片於世界影音遺產日放映時，更在其陪同下首次於大銀幕上看見父親清晰影像。

據褚明仁表示，許不了自1979年登上大銀幕至1985年辭世，短短六年間拍攝46部電影，幾乎部部賣座，是當時極具票房號召力的喜劇演員。而「小丑與天鵝」當年上映時，正逢其辭世消息曝光，意外掀起觀影熱潮，最終在當年度台北票房排名第三，僅次於新藝城與成龍、洪金寶作品「龍的心」。

朱延平也回憶，許不了生前曾與劇組立下願望，希望「打倒新藝城、幹掉成龍、打垮洪金寶」。而「小丑與天鵝」上映時正好與「龍的心」正面對決，在悲喜交織的時代氛圍下，成為影迷心中難以複製的經典對決。

2026桃園電影節將於8月14日至8月27日舉行，場地包括中壢SBC星橋國際影城、桃園統領威秀影城及中壢光影電影館。其中，「小丑與天鵝」將於8月15日特別放映，並舉辦主題講座「天鵝之歌：最後的小丑許不了」，邀請導演朱延平與國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁同台分享拍攝往事，回望這位一代笑匠的銀幕與人生軌跡。

精華 FAQ

  • 因為它是許不了生前最後一部電影，兼具喜劇與悲情色彩，且上映當天正逢他過世，成為影迷心中難以取代的銀幕絕響。

  • 關鍵在出品人吳功當年完整保存母片拷貝，並交由國家電影及視聽文化中心修復，才讓影片得以數位化後再次登上大銀幕。

  • 桃園電影節安排8月15日特別放映《小丑與天鵝》，並舉辦主題講座，由朱延平與褚明仁分享拍攝往事與修復歷程。

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