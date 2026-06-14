傅子純頭七回來了？遺孀淚見「梁祝化蝶」震撼一幕心碎喊：老公是你嗎

傅子純（右）與老婆感情甜蜜。（取材自臉書）

台灣8點檔演員傅子純7日因急性血癌病逝，享年46歲。13日是傅子純的頭七，遺孀Corrinna難以承受喪夫之痛，連日透過社群抒發思念之情。14日清晨，她曬出一隻停留在家中神明廳玻璃上的大蝴蝶，忍不住心碎喊話：「老公是你嗎？」

Corrinna透露，當天一早突然被「吵醒」，赫然發現一隻美麗蝴蝶停在神明廳玻璃上久久未離去，腦海中突然閃過「梁山伯與祝英台羽化成仙」的震撼畫面，加上民間信仰中，親人離世後化身蝴蝶返家探望的說法，更讓她忍不住將思念投射在這場突如其來的相遇。

望著停駐不去的蝴蝶，Corrinna回憶起夫妻過往甜蜜時光，想起兩人曾頭靠著頭時，傅子純深情說過：「我們是互相的依靠。」這句話也成為她心中最難忘的承諾。她心碎寫下：「你總是會在小細節中告訴我你在，祝福容易，放下卻很難，越安靜越想念你。」

她也透露，原本半夜就想發出這篇貼文，卻遲遲未送出，「原來半夜沒發出去的文，一早被吵醒。」彷彿冥冥之中有所感應，讓她在清晨與摯愛以另一種形式重逢。文末，她更隔空叮嚀丈夫：「記得回想你讀過『西藏度亡經』。」字句令人鼻酸。

貼文曝光後，許多網友紛紛留言安慰：「子純哥回來看你了」、「一定是他放心不下妳」、「願你們都能被溫柔接住」，盼她節哀、保重身體。

傅子純頭七，遺孀發現住家神明廳出現巨大蝴蝶。（取材自臉書）