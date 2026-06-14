我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：伊朗和平協議已簽署 荷莫茲海峽完全開放

尼克隊53年來首冠 紐約市18日彩帶遊行 全市市政大樓點亮藍橘燈光

傅子純頭七回來了？遺孀淚見「梁祝化蝶」震撼一幕心碎喊：老公是你嗎

記者陳慧貞／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
傅子純（右）與老婆感情甜蜜。（取材自臉書）
傅子純（右）與老婆感情甜蜜。（取材自臉書）

台灣8點檔演員傅子純7日因急性血癌病逝，享年46歲。13日是傅子純的頭七，遺孀Corrinna難以承受喪夫之痛，連日透過社群抒發思念之情。14日清晨，她曬出一隻停留在家中神明廳玻璃上的大蝴蝶，忍不住心碎喊話：「老公是你嗎？」

Corrinna透露，當天一早突然被「吵醒」，赫然發現一隻美麗蝴蝶停在神明廳玻璃上久久未離去，腦海中突然閃過「梁山伯與祝英台羽化成仙」的震撼畫面，加上民間信仰中，親人離世後化身蝴蝶返家探望的說法，更讓她忍不住將思念投射在這場突如其來的相遇。

望著停駐不去的蝴蝶，Corrinna回憶起夫妻過往甜蜜時光，想起兩人曾頭靠著頭時，傅子純深情說過：「我們是互相的依靠。」這句話也成為她心中最難忘的承諾。她心碎寫下：「你總是會在小細節中告訴我你在，祝福容易，放下卻很難，越安靜越想念你。」

她也透露，原本半夜就想發出這篇貼文，卻遲遲未送出，「原來半夜沒發出去的文，一早被吵醒。」彷彿冥冥之中有所感應，讓她在清晨與摯愛以另一種形式重逢。文末，她更隔空叮嚀丈夫：「記得回想你讀過『西藏度亡經』。」字句令人鼻酸。

貼文曝光後，許多網友紛紛留言安慰：「子純哥回來看你了」、「一定是他放心不下妳」、「願你們都能被溫柔接住」，盼她節哀、保重身體。

傅子純頭七，遺孀發現住家神明廳出現巨大蝴蝶。（取材自臉書）
傅子純頭七，遺孀發現住家神明廳出現巨大蝴蝶。（取材自臉書）

精華 FAQ

  • 新聞指出，台灣8點檔演員傅子純是因急性血癌病逝，年僅46歲。消息曝光後，引發外界震驚與不捨，也讓遺孀陷入深切悲痛。

  • 她在清晨醒來後，發現一隻美麗的大蝴蝶停在家中神明廳的玻璃上久久未飛走，因而聯想到亡夫回來探望，情緒十分激動。

  • 她想到梁山伯與祝英台化蝶的傳說，也聯想到民間親人離世後化蝶返家的說法，加上與丈夫的回憶，讓她忍不住相信這是另一種重逢。

上一則

超模天后怒告Netflix 「超級名模生死鬥」泰拉怒批：惡意剪輯遭抹黑

延伸閱讀

傅子純病逝 妻首發聲：神隊友開大玩笑「心被撕一半」

傅子純病逝 妻首發聲：神隊友開大玩笑「心被撕一半」
傅子純最後貼文曝光… 520才曬愛妻放閃 粉絲喊不信死訊

傅子純最後貼文曝光… 520才曬愛妻放閃 粉絲喊不信死訊
傅子純頭七後事安排受關注 樹葬傳聞待家屬最終確認

傅子純頭七後事安排受關注 樹葬傳聞待家屬最終確認
聽聞傅子純驟逝 蘇晏霈當場腿軟淚崩：站在門口動不了

聽聞傅子純驟逝 蘇晏霈當場腿軟淚崩：站在門口動不了

熱門新聞

查斯是童星出身，現在則淪為街友。(摘自IMDb)

昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助

2026-06-10 21:01
國立台北科技大學今天舉行畢業典禮，博士班畢業生的音樂人包小柏（左）代表致詞，他已逝的女兒包容也以AI影像現身，AI影像中的包容，身穿學士服，以中英雙語祝福爸爸畢業快樂。（記者許正宏／攝影）

為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」

2026-06-13 08:26
林可彤此次返台感受到久違的人情味。（取材自林可彤 Hope Lin臉書）

名模定居美國1年閃電返台 帶2兒回來充電 直言「台北更美好幸福」

2026-06-07 19:21
黃曉明二度考博士班終於錄取。(摘自黃曉明微博)

黃曉明去年落榜逆襲成功 48歲高分錄取博士班

2026-06-09 22:28
「台灣第一美男」趙文瑄在「囍宴」顏值顛峰。(圖／本報系資料照、趙文瑄提供)

李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光

2026-06-13 10:14
王祖賢分享自己創業的心路歷程。（取材自 SurvivingSiliconValley YT）

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

2026-06-07 19:16

超人氣

更多 >
華裔少年9歲讀社區大學 15歲完成加大學業創紀錄

華裔少年9歲讀社區大學 15歲完成加大學業創紀錄
歌手黃大煒驟逝 享壽61歲「你把我灌醉」紅透半邊天

歌手黃大煒驟逝 享壽61歲「你把我灌醉」紅透半邊天
福原愛曝再婚內幕：老公沒求婚 全靠婆婆神助攻

福原愛曝再婚內幕：老公沒求婚 全靠婆婆神助攻
不想再繳房產稅？ 關注這10州

不想再繳房產稅？ 關注這10州
NBA／戰神布朗森狂轟45分 尼克逆轉馬刺 53年來首奪冠

NBA／戰神布朗森狂轟45分 尼克逆轉馬刺 53年來首奪冠