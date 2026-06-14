首演戲就入圍金鐘 黃大煒驟逝「化外之醫」處女作竟成永別作

黃大煒在「The Outlaw Doctor 化外之醫」扮神秘西裝男，首度參與影集演出。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

61歲資深音樂人、搖滾教父黃大煒驚傳離世，家屬今（14日）透過律師發表聲明，證實他已於台灣時間6月3日在美國住家中驟逝，消息震驚演藝圈。縱橫歌壇多年的他，以渾厚嗓音與經典歌曲奠定華語搖滾地位，未料去年才獻出處女作「化外之醫」，竟成了他此生唯一戲劇作品。

黃大煒近年跨足戲劇圈，除了有全民大劇團舞台劇「大畫昭君～觀落雁」外，去年首度挑戰演出醫療劇「化外之醫」，劇中他飾演醫療器材代理進口商「祚家群」，除了展現中、英、粵語多語言能力，更有沉穩內斂演技，為角色注入深厚情感，也讓外界看見他除了音樂之外的另一面。首次演戲就獲得肯定，一舉入圍第59屆金鐘獎「戲劇節目最具潛力新人獎」，劇中歌曲也同時角逐「原創歌曲獎」，表現備受矚目，外界甚至評論他老江湖氣勢不怒而威，完全不像第一次演戲。

事實上，黃大煒過去曾坦言，踏入戲劇圈並不在人生規劃中，起初甚至抗拒演戲，在經紀人女友氣得離家出走5次，加上苦苦哀求，最終才讓他點頭接戲，成為他受訪笑談的一段插曲，但在劇組邀約與鼓勵下才決定挑戰自我。拍攝期間，他敬業投入，為角色做足功課，曾分享因演戲壓力大，讓身旁擔任經紀人的女友一度被他情緒影響，「氣到離家出走5次」，成為他受訪時笑談的一段插曲。

「化外之醫」製作人湯昇榮得知黃大煒離世消息後震驚不捨，坦言自己也是剛接到噩耗，稍早他收到該劇女主角張鈞甯傳來一個大哭臉圖，「我想說怎麼了，她才告訴我這件事，我趕快去查，真的很難過。」他透露，黃大煒去年才以「化外之醫」首度跨足戲劇圈，劇組原本甚至已開始討論續集與新故事方向，「其實都還在安排、處理，連電影也有在談。」怎料如今卻傳出憾事，讓他感慨直呼：「本來覺得他還有機會做新的東西，得到新的動力，現在都沒辦法了。」

回憶合作過程，湯昇榮對黃大煒的敬業態度印象深刻。他表示，黃大煒為了「化外之醫」做出許多人生第一次，不僅修掉招牌雞冠頭、穿上平常不愛的西裝，更全力配合角色設定。劇組還依照他的背景量身打造角色，安排他使用英文、廣東話與華語演出，塑造出香港移民到美國、白手起家的醫材商角色。

談到黃大煒首次演戲表現，湯昇榮直言讓劇組驚豔，「第一個鏡頭我們就嚇到，很穩，完全不像第一次演戲。」他大讚黃大煒面對鏡頭毫不生疏，在螢幕上的氣勢十足，也因此首次演戲就入圍金鐘新人獎與原創歌曲獎。

更令他鼻酸的是，黃大煒在拍戲期間還為劇組幫忙宣傳、談了不少贊助，有情有義，去年底金鐘獎後，大家才一起聚餐吃火鍋，原本還約好未來再見面，沒想到如今卻天人永隔，「真的沒想到，他怎麼就這樣走了。」

黃大煒雖首度憑「化外之醫」入圍金鐘，可惜最後與獎座擦身而過，如今隨著驟逝消息曝光，外界回顧他在「化外之醫」的演出，也讓這部作品意外成為他留給觀眾最後的戲劇身影，令人不勝唏噓。

黃大煒去年出席「化外之醫」記者會。（本報資料照）