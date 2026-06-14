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夫妻從來不吵架 台男星鳳小岳曝秘訣：老婆不爽就快去做家事

記者李姿瑩／即時報導
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鳳小岳大方分享私下平易近人的一面。(圖／三立提供)
鳳小岳大方分享私下平易近人的一面。(圖／三立提供)

台灣男星鳳小岳日前受邀上實境訪談節目「坐吧！聊聊」，接受小禎（胡盈禎）、黃嘉千與黃鐙輝訪問。向來給人神秘又帶點藝術家氣息的他，罕見暢談家庭生活、育兒日常以及年少輕狂往事，不僅大方分享與老婆的相處之道，更被黃鐙輝爆年輕時他曾差點在跨年直播中脫褲子，讓主持群聽完全笑翻。

節目一開始，眾人聊到心目中的女神，鳳小岳毫不猶豫表示第一名當然是老婆，接著加碼透露舒淇也是自己欣賞的女神之一。

對於近年來常被外界封為「愛家好男人」，鳳小岳坦言其實剛成為爸爸時，對這個稱號並沒有太大感受。他回憶，當時身邊朋友總對他說：「趕快回家享受天倫之樂！」但自己其實還無法真正體會。直到後來慢慢理解養育孩子的不容易，才發現人生有許多事情都需要重新衡量與取捨。

鳳小岳表示：「以前不知道該怎麼面對，後來慢慢學會去擁抱這件事。」如今每天送孩子上學、親手幫孩子準備餐點，都讓他感受到滿滿幸福感，也終於明白為什麼大家會稱讚他是愛家好男人。他有感而發地說：「幸福是要爭取來的，不是說有就有！」

談到育兒生活，鳳小岳還分享一段趣事。有次參加女兒學校活動，因為工作實在太累，竟直接在運動場旁睡著，被身邊朋友虧說超級接地氣，完全沒有明星包袱。

除了分享家庭生活，黃鐙輝也爆料鳳小岳年輕時其實相當叛逆。黃鐙輝回憶，21歲的鳳小岳有次參與跨年直播活動，竟突然詢問工作人員：「直播是不是做什麼都可以？」接著語出驚人表示想直接脫褲子，當場嚇壞所有人，大家立刻制止：「你不要鬧喔！」鳳小岳笑著回憶，當年如果現場有任何一個人點頭答應，自己可能真的就做了。他笑說：「有些事情就是要把握人生機會，60幾歲再來露也不遲啦！」幽默發言讓全場笑聲不斷。

而向來大方的小禎也坦言，這次訪問鳳小岳其實有點緊張，「因為他真的很會放電！」她笑說每次自己原本講得好好的，只要一對上鳳小岳的眼神就開始語無倫次，「因為真的太有紳士風度了！」

被問到如果有一天可以變成另外一個人，最想成為誰時，鳳小岳毫不猶豫回答是好萊塢男神基努李維。他也分享自己目前最大的夢想，是能夠在海邊舉辦一場演唱會。而影響他人生最深的一首歌曲，則是披頭四經典名曲〈A Day In The Life〉；若有機會合作，音樂上最希望能與張震嶽一起創作。

聊到婚姻相處之道時，鳳小岳透露老婆經常對外表示：「跟這個人根本吵不了架。」因為自己習慣「針對事情，不針對人」，即使遇到意見不同，也不喜歡情緒化爭執。他笑說，每當察覺老婆有些不開心時，自己最常使用的和好方式就是默默去做家事，用行動代替道歉與安慰。簡單卻真誠的相處哲學，也讓現場主持人直呼難怪夫妻感情始終甜蜜穩定。

精華 FAQ

  • 他表示剛當爸爸時其實沒太大感受，直到慢慢體會養育孩子的不易，才懂得重新衡量生活取捨，如今每天送孩子上學、準備餐點，才真正感受到幸福。

  • 他強調自己習慣針對事情而不是針對人，遇到意見不同也不情緒化爭執；若察覺老婆不開心，最常做法就是默默去做家事，以行動代替道歉。

  • 黃鐙輝爆料他21歲時參加跨年直播，竟一度想脫褲子試探尺度，幸好被工作人員制止；此外他也說自己最想成為基努李維，夢想在海邊辦演唱會。

黃嘉千 舒淇

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