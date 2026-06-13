雙J暌違13年同台 蔡依林鳥巢開唱 林俊傑突襲唱「倒帶」

林俊傑（左）與蔡依林共演成為最大彩蛋。(圖／凌時差音樂提供)

出道27年的JOLIN蔡依林 於6月12日至14日帶著全面升級的「PLEASURE」世界巡演首度登上北京鳥巢，一連3天開唱，除了祭出3套融合藝術、前衛與時尚元素的全新戰袍，更斥資千萬打造巨型裝置「璀璨之花」，在絢爛燈光映襯下全面釋放，鳥巢瞬間變成超大型愉悅花園，3場也吸引近17萬名歌迷共赴這場感官盛宴。

這回也是JOLIN出道27年來首度站上鳥巢開唱，更是相隔10年後再度回到北京舉辦大型演唱會。她難掩興奮，開心向歌迷喊話：「寶寶們！」並感性表示：「上一次帶著演唱會來北京已經是10年前，10年前你們就在我身邊嗎？是不是這個時間過得有點久了一點？孩子們都長大了耶，媽咪也長大了！」全場歌迷尖叫回應。

「PLEASURE」巡演自3月從深圳啟航，一路唱遍廈門、長沙、重慶、青島、西安、杭州等地，最終登上北京鳥巢。JOLIN此次從曲目、舞台、機關到造型全面升級，還特別為北京站量身打造3套全新華麗戰袍，包括第二章「劍之叢林」的漆黑皮革造型「夜魅女爵」、第三章「真相之書」亮相的Valentino特別訂製禮服「星夜繆思」，以及第五章「愉悅樂園」登場的「愉悅女王2.0」，全場目不暇給。

蔡依林首度登上北京鳥巢。(圖／凌時差音樂提供)

同時，大型奇幻裝置也再次進化，繼「愉悅之舟」、「奇幻金果山」及「樂園之輪」後，北京站斥資千萬打造全新裝置「璀璨之花」，象徵內在愉悅意識如花朵般綻放與覺醒，也呼應專輯所傳遞的自我探索與感官解放主題。

而13日的第2場演出也迎來最大驚喜，JOLIN邀請金曲歌王JJ林俊傑擔任嘉賓，兩人相隔13年再度同台，合唱「第三人稱」及「修煉愛情」，讓超過5萬5000名觀眾跟著大合唱，鳥巢瞬間化身萬人KTV，也成為此次演唱會最令人難忘的經典畫面。

兩人也在台上互相稱讚，JOLIN笑封JJ是「行走的CD創辦人」，還幽默表示：「每次JJ去頒獎典禮，大家都會說他是去修音響的。」逗樂全場。JJ則大讚JOLIN是「華人的驕傲」，更透露：「每次看蔡依林演唱會，我都是抱著朝聖心情。」

聊到那些「歌迷很愛、自己卻唱到有點膩」的歌曲時，JOLIN開玩笑表示「倒帶」是歌迷最不想聽到的一首，還當場邀請JJ「救」這首歌，兩人隨即即興合唱副歌，引爆全場回憶殺。唱畢後，JOLIN笑稱：「JJ唱『倒帶』更好聽！」彼此幽默互動成為昨晚最大彩蛋。