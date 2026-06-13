我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／戰神布朗森狂轟45分 尼克逆轉馬刺 奪下隊史第3冠

NBA總冠軍戰G5／尼克加油 第四節暫以91：88領先馬刺

雙J暌違13年同台 蔡依林鳥巢開唱 林俊傑突襲唱「倒帶」

記者許晉榮／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
林俊傑（左）與蔡依林共演成為最大彩蛋。(圖／凌時差音樂提供)
林俊傑（左）與蔡依林共演成為最大彩蛋。(圖／凌時差音樂提供)

出道27年的JOLIN蔡依林於6月12日至14日帶著全面升級的「PLEASURE」世界巡演首度登上北京鳥巢，一連3天開唱，除了祭出3套融合藝術、前衛與時尚元素的全新戰袍，更斥資千萬打造巨型裝置「璀璨之花」，在絢爛燈光映襯下全面釋放，鳥巢瞬間變成超大型愉悅花園，3場也吸引近17萬名歌迷共赴這場感官盛宴。

這回也是JOLIN出道27年來首度站上鳥巢開唱，更是相隔10年後再度回到北京舉辦大型演唱會。她難掩興奮，開心向歌迷喊話：「寶寶們！」並感性表示：「上一次帶著演唱會來北京已經是10年前，10年前你們就在我身邊嗎？是不是這個時間過得有點久了一點？孩子們都長大了耶，媽咪也長大了！」全場歌迷尖叫回應。

「PLEASURE」巡演自3月從深圳啟航，一路唱遍廈門、長沙、重慶、青島、西安、杭州等地，最終登上北京鳥巢。JOLIN此次從曲目、舞台、機關到造型全面升級，還特別為北京站量身打造3套全新華麗戰袍，包括第二章「劍之叢林」的漆黑皮革造型「夜魅女爵」、第三章「真相之書」亮相的Valentino特別訂製禮服「星夜繆思」，以及第五章「愉悅樂園」登場的「愉悅女王2.0」，全場目不暇給。

蔡依林首度登上北京鳥巢。(圖／凌時差音樂提供)
蔡依林首度登上北京鳥巢。(圖／凌時差音樂提供)

同時，大型奇幻裝置也再次進化，繼「愉悅之舟」、「奇幻金果山」及「樂園之輪」後，北京站斥資千萬打造全新裝置「璀璨之花」，象徵內在愉悅意識如花朵般綻放與覺醒，也呼應專輯所傳遞的自我探索與感官解放主題。

而13日的第2場演出也迎來最大驚喜，JOLIN邀請金曲歌王JJ林俊傑擔任嘉賓，兩人相隔13年再度同台，合唱「第三人稱」及「修煉愛情」，讓超過5萬5000名觀眾跟著大合唱，鳥巢瞬間化身萬人KTV，也成為此次演唱會最令人難忘的經典畫面。

兩人也在台上互相稱讚，JOLIN笑封JJ是「行走的CD創辦人」，還幽默表示：「每次JJ去頒獎典禮，大家都會說他是去修音響的。」逗樂全場。JJ則大讚JOLIN是「華人的驕傲」，更透露：「每次看蔡依林演唱會，我都是抱著朝聖心情。」

聊到那些「歌迷很愛、自己卻唱到有點膩」的歌曲時，JOLIN開玩笑表示「倒帶」是歌迷最不想聽到的一首，還當場邀請JJ「救」這首歌，兩人隨即即興合唱副歌，引爆全場回憶殺。唱畢後，JOLIN笑稱：「JJ唱『倒帶』更好聽！」彼此幽默互動成為昨晚最大彩蛋。

精華 FAQ

  • 這是她出道27年來首次站上鳥巢開唱，也是相隔10年後再度在北京舉辦大型演唱會，三場共吸引近17萬名歌迷到場。

  • 她為北京站準備3套全新戰袍，並斥資千萬打造全新裝置璀璨之花，搭配燈光與機關，讓舞台視覺更具藝術與前衛感。

  • 林俊傑擔任嘉賓，與蔡依林相隔13年再同台合唱第三人稱與修煉愛情，還即興救唱倒帶，掀起全場回憶殺與大合唱。

蔡依林

上一則

前港姐吳文忻乳癌病逝 守靈日期曝光 家屬公布最後心願

下一則

福原愛曝再婚內幕：老公沒求婚 全靠婆婆神助攻

延伸閱讀

譚詠麟最後巡演內容曝光 將花3年好好說再見

譚詠麟最後巡演內容曝光 將花3年好好說再見
苦盼29年 五月天阿信終於獻出第一次 言承旭、吳建豪、周渝民狂告白

苦盼29年 五月天阿信終於獻出第一次 言承旭、吳建豪、周渝民狂告白
SJ東海辣露狗公腰 帥出新高度全場瘋了

SJ東海辣露狗公腰 帥出新高度全場瘋了
金曲獎嘉賓公布 莫文蔚暌違10年再登台 比莉出道40年首度獻唱

金曲獎嘉賓公布 莫文蔚暌違10年再登台 比莉出道40年首度獻唱

熱門新聞

查斯是童星出身，現在則淪為街友。(摘自IMDb)

昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助

2026-06-10 21:01
林可彤此次返台感受到久違的人情味。（取材自林可彤 Hope Lin臉書）

名模定居美國1年閃電返台 帶2兒回來充電 直言「台北更美好幸福」

2026-06-07 19:21
黃曉明二度考博士班終於錄取。(摘自黃曉明微博)

黃曉明去年落榜逆襲成功 48歲高分錄取博士班

2026-06-09 22:28
王祖賢分享自己創業的心路歷程。（取材自 SurvivingSiliconValley YT）

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

2026-06-07 19:16
為了祝賀恩師馮添枝的80歲大壽，68歲金馬影后陳秋霞銀髮閃現香港，她在臉書貼文表示「匆匆來港一晚」十分不捨。（取材自臉書）

68歲金馬影后陳秋霞嫁富商長居大馬 為恩師祝壽罕回港

2026-06-11 21:03
國立台北科技大學今天舉行畢業典禮，博士班畢業生的音樂人包小柏（左）代表致詞，他已逝的女兒包容也以AI影像現身，AI影像中的包容，身穿學士服，以中英雙語祝福爸爸畢業快樂。（記者許正宏／攝影）

為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」

2026-06-13 08:26

超人氣

更多 >
為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」

為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」
李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光

李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光
房屋淨值超過這數字 退休生活大致無憂

房屋淨值超過這數字 退休生活大致無憂
世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向

世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向
男星金澤猝死 前女友曝對話 他疑遭潛規則「身體已透支」

男星金澤猝死 前女友曝對話 他疑遭潛規則「身體已透支」