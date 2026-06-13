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伊朗電影中文譯名「換我吹了沒？」惹議 北影發聲曝初衷

記者廖福生／即時報導
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近期台北電影節特別放映的伊朗電影「Harmonica」，因片名掀起關注。(圖／台...
近期台北電影節特別放映的伊朗電影「Harmonica」，因片名掀起關注。(圖／台北電影節提供)

近期台北電影節特別放映的伊朗電影「Harmonica」，其中文片名「換我吹了沒？」在網路上引發不少影迷的討論與關注。針對各界的意見與反饋， 北影官方今也正式發聲明回應。

對於近日觀眾與影迷朋友對伊朗電影「Harmonica」中文片名所提出的各種討論與意見。台北電影節表示：「電影譯名的選擇，向來涉及語言、文化、時代背景與推廣策略等多重考量，不同觀眾也可能產生不同的理解與感受。對於各界所提出的回饋，我們均深表尊重。」

伊朗導演阿米爾納德瑞的「Harmonica」描述漁村少年收到來自海外的口琴，引起村內少年爭相借玩，並因共享與爭奪口琴而產生複雜的關係變化。為了扣合劇情核心，台北電影節當初取片中出現的諸多對白，將中文片名定為「換我吹了沒？」，期盼能展現活潑純真的氣息，並無其他延伸意涵。

由於理解到各界對此譯名有截然不同的解讀，為避免造成誤會，台北電影節已於周四向國際發行商說明，雙方正進一步了解與討論中，「若有後續進展，我們將全面尊重導演與發行方的意願與決定，並及時向大眾說明與調整。謝謝大家對台北電影節的持續關注與監督」。

精華 FAQ

  • 因中文譯名「換我吹了沒？」在網路上引起不少影迷熱議，有人覺得有趣，也有人認為解讀空間過大，因而出現不同意見與關注。

  • 北影表示譯名選擇本就牽涉語言、文化與推廣策略，尊重各界回饋；並強調此譯名是為扣合劇情核心，沒有其他延伸意涵。

  • 北影已於周四向國際發行商說明，雙方正在進一步了解與討論；若後續有變動，將尊重導演與發行方決定，並及時對外說明調整。

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