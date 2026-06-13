我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／卡達傷停5分鐘戲劇進球 1:1扳平瑞士

男星金澤猝死 前女友曝對話 他疑遭潛規則身體已透支

SJ東海辣露狗公腰 帥出新高度全場瘋了

記者梅衍儂／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
東海首度以個人身分登上KKBOX風雲榜舞台，一身亮紅造型帥氣登場，引爆全場尖叫。...
東海首度以個人身分登上KKBOX風雲榜舞台，一身亮紅造型帥氣登場，引爆全場尖叫。（記者林士傑／攝影）

SUPER JUNIOR成員東海13日現身台北小巨蛋出席KKBOX風雲榜演唱會，他首度以個人身份站上風雲榜舞台，一身閃亮紅衣搭配金黃色吊飾點綴，帶來最新專輯中的自創曲「RACE」及節奏強勁的「HAErise」，全場尖叫不停。

東海性感破表，一舉手一投足都引起粉絲歡呼，表示「SJ在7年前來到KKBOX，去年是SJ D&E與SJ L.S.S，這次我第一次自己來，我很緊張也感到很悸動，非常開心可以以個人身份來」。

他也用中文問：「大家開心嗎？我也很開心！」台下喊著安可，他趕緊說：「這裡不是我個人的演唱會，也不是我想多唱就可以給我安可，如果大家多聽我唱歌，後面也沒有準備，更多歌曲也沒有時間了」。除了動感舞曲，他也獻上自己的中文歌「約定」，感性說：「我愛你們，我們會在一起！」

問到一個人活動有什麼害怕或是開心之處，他說：「我以個人身份站在舞台，除了激動也會很緊張，因為我想要好好呈現」，他強調：「我覺得自己還有很多不足，但有件事我很有自信，就是不管是什麼時候、跟誰比起來我都是最認真最努力的人，未來我希望透過我的努力彌補我的不足，也希望可以常常來參加KKBOX。」

SJ過去在KKBOX韓語專輯榜締造209周、共4年的紀錄，問東海有無信心打破這紀錄，他說：「我會努力推出好的音樂作品，成為一個人也可以站上小巨蛋的歌手。」

東海用中文向粉絲告白。（記者林士傑／攝影）
東海用中文向粉絲告白。（記者林士傑／攝影）

東海坦言首次以個人身分演出既激動又緊張。（記者林士傑／攝影）
東海坦言首次以個人身分演出既激動又緊張。（記者林士傑／攝影）

面對歌迷熱情高喊安可，東海幽默回應「這裡不是我個人的演唱會」逗笑全場。（記者林士...
面對歌迷熱情高喊安可，東海幽默回應「這裡不是我個人的演唱會」逗笑全場。（記者林士傑／攝影）

東海帶來「RACE」與「HAErise」，火力全開。（記者林士傑／攝影）
東海帶來「RACE」與「HAErise」，火力全開。（記者林士傑／攝影）

談及未來目標，東海喊話希望成為「一個人也能站上小巨蛋的歌手」。（記者林士傑／攝影...
談及未來目標，東海喊話希望成為「一個人也能站上小巨蛋的歌手」。（記者林士傑／攝影）

精華 FAQ

  • 東海這次是首度以個人身份站上KKBOX風雲榜舞台，不再是以團體或子團名義演出。他也坦言因此相當緊張，但同時覺得很悸動，能單獨來台讓他非常開心。

  • 他以閃亮紅衣登場，演唱最新專輯中的自創曲RACE與節奏強勁的HAErise，之後又獻上中文歌約定。整場表演動感又性感，讓台下粉絲尖叫聲幾乎沒有停過。

  • 東海表示自己雖然還有很多不足，但最有自信的是始終非常認真努力。未來他希望靠實力補足缺點，持續推出好作品，甚至成為能獨自站上小巨蛋的歌手。

上一則

巴西電影大獎提名驚喜「藍色亞馬遜」 原住民男星出線

延伸閱讀

曾沛慈「浪姐7」奪冠卻病倒 唱到一半兩度求救歌迷

曾沛慈「浪姐7」奪冠卻病倒 唱到一半兩度求救歌迷

被說醜又難聽…盧廣仲狂練歌喉「要幫歌迷出口氣」

被說醜又難聽…盧廣仲狂練歌喉「要幫歌迷出口氣」
GD在高雄熱到脫了…濕身激凸告白台粉「我愛你」

GD在高雄熱到脫了…濕身激凸告白台粉「我愛你」
一個帥氣轉圈…吳建豪卻出包 親揭患病不適「動彈不得」

一個帥氣轉圈…吳建豪卻出包 親揭患病不適「動彈不得」

熱門新聞

查斯是童星出身，現在則淪為街友。(摘自IMDb)

昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助

2026-06-10 21:01
林可彤此次返台感受到久違的人情味。（取材自林可彤 Hope Lin臉書）

名模定居美國1年閃電返台 帶2兒回來充電 直言「台北更美好幸福」

2026-06-07 19:21
黃曉明二度考博士班終於錄取。(摘自黃曉明微博)

黃曉明去年落榜逆襲成功 48歲高分錄取博士班

2026-06-09 22:28
王祖賢分享自己創業的心路歷程。（取材自 SurvivingSiliconValley YT）

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

2026-06-07 19:16
為了祝賀恩師馮添枝的80歲大壽，68歲金馬影后陳秋霞銀髮閃現香港，她在臉書貼文表示「匆匆來港一晚」十分不捨。（取材自臉書）

68歲金馬影后陳秋霞嫁富商長居大馬 為恩師祝壽罕回港

2026-06-11 21:03
金宣虎比出愛心手勢放電。圖／讀者提供

和高允貞疑假戲真做 金宣虎認最愛「愛情怎麼翻譯？」

2026-06-06 15:59

超人氣

更多 >
為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」

為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」
李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光

李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光
湖北辣媽裸片誤傳小學班群 榜一大哥竟是同學爸

湖北辣媽裸片誤傳小學班群 榜一大哥竟是同學爸
名校畢業仍陷求職困境 25歲英男在富豪爸豪華農舍悲傷離世

名校畢業仍陷求職困境 25歲英男在富豪爸豪華農舍悲傷離世
南加世紀野火 因失戀而起？他還想殺華人CEO

南加世紀野火 因失戀而起？他還想殺華人CEO