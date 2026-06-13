SJ東海辣露狗公腰 帥出新高度全場瘋了

東海首度以個人身分登上KKBOX風雲榜舞台，一身亮紅造型帥氣登場，引爆全場尖叫。（記者林士傑／攝影）

SUPER JUNIOR成員東海13日現身台北小巨蛋出席KKBOX風雲榜演唱會，他首度以個人身份站上風雲榜舞台，一身閃亮紅衣搭配金黃色吊飾點綴，帶來最新專輯中的自創曲「RACE」及節奏強勁的「HAErise」，全場尖叫不停。

東海性感破表，一舉手一投足都引起粉絲歡呼，表示「SJ在7年前來到KKBOX，去年是SJ D&E與SJ L.S.S，這次我第一次自己來，我很緊張也感到很悸動，非常開心可以以個人身份來」。

他也用中文問：「大家開心嗎？我也很開心！」台下喊著安可，他趕緊說：「這裡不是我個人的演唱會，也不是我想多唱就可以給我安可，如果大家多聽我唱歌，後面也沒有準備，更多歌曲也沒有時間了」。除了動感舞曲，他也獻上自己的中文歌「約定」，感性說：「我愛你們，我們會在一起！」

問到一個人活動有什麼害怕或是開心之處，他說：「我以個人身份站在舞台，除了激動也會很緊張，因為我想要好好呈現」，他強調：「我覺得自己還有很多不足，但有件事我很有自信，就是不管是什麼時候、跟誰比起來我都是最認真最努力的人，未來我希望透過我的努力彌補我的不足，也希望可以常常來參加KKBOX。」

SJ過去在KKBOX韓語專輯榜締造209周、共4年的紀錄，問東海有無信心打破這紀錄，他說：「我會努力推出好的音樂作品，成為一個人也可以站上小巨蛋的歌手。」

東海用中文向粉絲告白。（記者林士傑／攝影）

東海坦言首次以個人身分演出既激動又緊張。（記者林士傑／攝影）

面對歌迷熱情高喊安可，東海幽默回應「這裡不是我個人的演唱會」逗笑全場。（記者林士傑／攝影）

東海帶來「RACE」與「HAErise」，火力全開。（記者林士傑／攝影）

談及未來目標，東海喊話希望成為「一個人也能站上小巨蛋的歌手」。（記者林士傑／攝影）