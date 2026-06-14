「台灣第一美男」趙文瑄不怕醜 演100公斤禿頭銀行家

趙文瑄剛過67歲生日。（圖／趙文瑄提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 趙文瑄67歲接演《日出》，飾演禿頭肥胖銀行家潘月亭。

趙文瑄67歲接演《日出》，飾演禿頭肥胖銀行家潘月亭。 重點二： 他為角色剃光頭增重到100公斤，目標挑戰105公斤。

他為角色剃光頭增重到100公斤，目標挑戰105公斤。 重點三：從華航空少到戲劇名角，他不因年紀與外型退縮。

趙文瑄本月剛迎來67歲生日，近期他大光頭、白鬍子，整個人圓一大圈，讓不少人瞳孔地震。原來他接下民初戲劇大師曹禺的話劇「日出」，演的正是腦滿腸肥的銀行家「潘月亭」。趙文瑄灑脫的說：「別的演員接這角色捨不得剃頭，但我無所謂，真正的帥哥，能夠駕馭所有的造型！」

趙文瑄曾為華航空少，1993年以李安 電影「囍宴」出道，入行33年，演過「宋家王朝」的孫中山、「大明宮詞」的薛紹、「紅玫瑰與白玫瑰」的佟振保等經典角色，溫文儒雅的形象深入人心。疫情 期間他摔斷腿，原本都想退休，結果2023年改編諾貝爾文學獎得主莫言 的話劇「鱷魚」意外找上門。

因為是首次演話劇，趙文瑄心想：「在大陸演話劇，找死啊。」結果這部跟香港女星鄧萃雯搭檔的話劇打破上海大劇院話劇類紀錄，給了他強心針。曹禺的3大戲劇作品「雷雨」、「日山」、「原野」，趙文瑄這回接下「日出」，演的「潘月亭」愛上飾演「陳白露」的何賽飛，去年已巡演1年，今年7月將再度演出。

「潘月亭」禿頭肥胖模樣，是曹禺最認可的造型，趙文瑄要做就做到極致：「禿頭是一致了，但還不夠胖！所以我被導演允許可以開懷大吃，現在整整100公斤，目標是105公斤，還有近1個月的增肌緩衝期，努力中！」

趙文瑄秀出一張前年還有頭髮時的健身照，很有自信的說：「完全沒美肌修圖，就是原廠設定，要恢復成這樣，易如反掌，只是頭髮會白一些。」剛迎來67歲生日，他的感想簡潔有力：「人生60才開始，不要因爲退休就放棄。」

趙文瑄曾有「台灣第一美男」的美譽。（本報資料照片）