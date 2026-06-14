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陳美鳳郵輪開唱自宮刪歌 辛龍驚喜現身最大彩蛋

記者陳慧貞／綜合報導
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陳美鳳登郵輪表演，展現凍齡好身材與實力派歌聲。（圖／麗星郵輪提供）
陳美鳳登郵輪表演，展現凍齡好身材與實力派歌聲。（圖／麗星郵輪提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：陳美鳳郵輪演唱為辛龍加碼互動，臨時刪掉三首歌。
  • 重點二：辛龍驚喜登台獻唱並模仿多位歌手，成為全場最大彩蛋。
  • 重點三：王瞳因傅子純驟逝登台落淚，透過演出重新整理情緒。

「台灣最美歐巴桑」陳美鳳日前率王瞳所屬「霸氣樂團」及陳謙文登上麗星郵輪探索星號「星光演唱會」演出，全場近800席座無虛席，除了有辛龍驚喜現身成為最大彩蛋，王瞳更因好友傅子純驟逝，在台上唱到「城裡的月光」時情緒潰堤落淚，讓整場演出充滿感動與驚喜。

陳美鳳當晚演出原定30分鐘，卻為了神嘉賓辛龍「自宮」刪掉3首歌。原來兩人因共同好友相約搭郵輪度假，辛龍得知陳美鳳是主秀後，主動表示願意上台互動，從原本客氣「打個招呼就好」到笑稱準備了10首歌，甚至自備耳麥和伴唱帶、表演服，明顯有備而來，讓陳美鳳笑虧：「你這樣我不好意思跟老闆領錢耶。」辛龍一登台不僅獻唱「愛情釀的酒」，更一連模仿張學友、王傑、費玉清、周華健等歌手，瞬間炒熱全場氣氛。

陳美鳳透露，自己與辛龍有著深厚革命情感，過去曾一起來美宣慰僑胞，一待就是一個多月，培養出如姊弟般情誼。辛龍首次帶女兒搭郵輪度假，直言這趟親子旅行是「珍貴、美麗回憶」，但也因擔心女兒曝光，低調向媒體喊話：「要拍就拍我，不要拍我女兒。」

另一方面，擔任霸氣樂團鍵盤手的王瞳，登船當天突接好友傅子純驟逝噩耗，演唱會當晚唱到原本歌單的「城裡的月光」時，還沒開口便已忍不住落淚，原本不斷告訴自己要「hold住」，擔心一哭會影響音準，「但真的忍不住」。她說這幾天一直忙於樂團彩排，沒時間整理情緒，直到站上舞台才真正找到宣洩出口，「很感謝這次表演，像是把自己重新整理一次」。更坦言唱完後心境出現轉變，「原本完全不能接受，但唱完後，好像有比較能接受這件事情了」。

王瞳(右)與霸氣樂團主唱于浩威演唱「城裡的月光」，令全場噴淚。（圖／麗星郵輪提供...
王瞳(右)與霸氣樂團主唱于浩威演唱「城裡的月光」，令全場噴淚。（圖／麗星郵輪提供）

辛龍受邀登台演唱，成了郵輪「星光演唱會」大彩蛋。（圖／麗星郵輪提供）
辛龍受邀登台演唱，成了郵輪「星光演唱會」大彩蛋。（圖／麗星郵輪提供）

精華 FAQ

  • 因為辛龍原本只說要上台打招呼，後來卻有備而來準備演出與互動，陳美鳳為了讓這位神嘉賓多一些表現空間，才臨時刪掉三首歌。

  • 辛龍不只獻唱〈愛情釀的酒〉，還模仿張學友、王傑、費玉清、周華健等歌手，並自備耳麥、伴唱帶與表演服，成功把現場氣氛推到最高點。

  • 王瞳在登船當天接獲傅子純驟逝噩耗，唱到〈城裡的月光〉時情緒潰堤。她表示唱完後像把自己重新整理一次，也較能接受這件事了。

王瞳

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