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舊愛控嗜血 炎亞綸暗示：「到時候」願公開對話紀錄

記者梅衍儂／綜合報導
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炎亞綸近期將重心放在節目投資與內容開發上。（圖／晴空鳥提供）
炎亞綸近期將重心放在節目投資與內容開發上。（圖／晴空鳥提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：耀樂再批炎亞綸拿外流案當商業話題，直言感受很不舒服。
  • 重點二：炎亞綸回應將在明年七月緩刑期滿後，公開相關對話紀錄。
  • 重點三：他承認曾邀約合作與上節目，但強調有紀錄且非窮追不捨。

男星炎亞綸與前男友、網紅耀樂2023年爆出2018年交往期間，偷拍性行為影片並外流，去年5月一審宣判，雙方達成和解，炎亞綸被判有期徒刑7個月，得易科罰金，緩刑3年。不過耀樂上月又控訴，炎亞綸三番兩次把外流案件當作商業炒作話題，覺得非常不舒服，更直言炎亞綸嗜血。

炎亞綸日前舉辦新專輯「IKIGAI」簽唱會，對於耀樂控訴，他回應：「到時候能讓大家看到對話內容，我會第一時間讓大家知道。」他所謂的「到時候」，指的是明年7月緩刑期滿，現在的他謹言慎行，就怕再節外生枝，苦笑說：「沒辦法，我不想惹其他的麻煩 。」

他話裡話外暗示：「即使到時候看到的狀況，跟現在感受的不一樣，也不一定有人在乎或是幫我說什麼話。」他強調：「我認為社會上還是要多點空間去理解情緒跟真實。」

耀樂還控訴炎亞綸在案件後邀約拍「世界上會有對的分手」歌曲的MV和上節目，造成他很大的壓力，對炎的種種行為非常不諒解。炎亞綸坦言確有此事，但表示是耀樂的律師提出「可不可以提供耀樂一些工作」，雙方的對話都有紀錄，並說當耀樂覺得不適合，或是沒有那麼舒服，自己就停止了，沒有窮追不捨。炎亞綸說，屆時他很樂意讓大家看相關對話紀錄。

精華 FAQ

  • 耀樂指控炎亞綸三番兩次把外流案件拿來當商業炒作話題，讓他感到非常不舒服，甚至直言對方有嗜血之嫌，對其行為相當反感。

  • 炎亞綸表示，等到明年7月緩刑期滿後，如果時機合適，他會第一時間公開相關對話內容，讓外界看到完整脈絡與當時雙方的互動紀錄。

  • 他承認確有邀約合作與上節目的情況，但強調是耀樂律師提出可提供工作，且雙方對話都有紀錄；若對方不舒服，他就會停止，並未窮追不捨。

炎亞綸

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