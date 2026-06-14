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吳建豪抱病舞「奪命三搖」 轉身撞倒麥克風

記者林士傑／綜合報導
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吳建豪抱病上場，連唱5首歌曲。（記者林士傑／攝影）
吳建豪抱病上場，連唱5首歌曲。（記者林士傑／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：吳建豪抱病登台演出，仍完成奪命三搖舞步卻撞倒麥克風架。
  • 重點二：盧廣仲談成長歷程與歌迷支持，表示持續練唱盼為歌迷爭口氣。
  • 重點三：告五人、宇宙人與白安等輪番登場，以首唱、改編和混音炒熱全場。

周湯豪、盧廣仲將在第37屆金曲獎廝殺，雙雙在第21屆KKBOX風雲榜贏得肯定，各自帶來驚喜演出。身為台、韓風雲大使的吳建豪、東海接力登場，身體微恙的吳建豪不慎出狀況，望藉此鼓勵大家別放棄；SUPER JUNIOR團員東海Solo獻唱「約定」，深情模樣融化全場。

盧廣仲談到以前歌迷只要說喜歡盧廣仲，都會被嘲諷「他長那麼醜、唱那麼難聽」，種種評論讓他下定決心，「我覺得要幫歌迷出一口氣，所以一直練習唱歌」。練氣功是他精進自己的方式之一，對於拿獎也有自信「有出席就有機會」，若真的獲獎要請同事喝2杯飲料。

出道將滿20周年，盧廣仲表示還是要持續進步，這次要搶歌王開胡，其中有聽了張震嶽的專輯，「好聽啊！從以前就會聽他的歌，可以入圍的專輯都很好聽」。

周湯豪不只展現狂野吼腔，也準備入圍金曲獎最佳編曲獎的作品「FLAMES」，締造一波高潮。全員合體的男團Ozone、U:NUS紛紛祭出驚喜，Ozone的造型巧妙跟上世足風潮，讓人耳目一新；U:NUS近日過得心驚膽跳，因為新歌「101（One O One）」MV外流，至今未找到兇手，已緊急下架。

吳建豪賣力展現「傑作」一曲的奪命三搖舞步，但一登台卻因流蘇裝撞倒麥克風架，他說可能吃錯東西，前幾天嚴重到無法動彈，但想法很正面，「不管怎麼樣，就是好好努力」。東海先跟韋禮安合唱「最好的朋友」，誠意十足再換造型壓軸登場，全力呈現不同面向的驚喜，他說：「這是我第一次在頒獎典禮上獨自表演，特別從個人專輯中選了能展現帥氣面貌的歌曲。」

此外，告五人挾帶今年金曲獎最佳樂團入圍氣勢，以及連續5年獲選KKBOX年度風雲歌手的亮眼成績站上舞台；宇宙人則帶來話題影集「欠妳的那場婚禮」主題曲「沒有人像我一樣」首唱，並預告新專輯即將問世，兩團輪番點燃全場萬人情緒。

告五人精心準備經典串燒組曲，登場即以強大氣場嗨唱「愛人錯過」、「我想要佔據你」等曲炒熱氣氛，即將在11月重返小巨蛋的他們，把風雲榜當成暖身，表示「有別於以往炸裂的告五人，這次想讓大家感受到黑夜狂奔的奔跑，希望大家都能記住快樂的事」，更預告「11月小巨蛋絕對帶給大家全新樣貌的表演」。

宇宙人翻唱梁靜茹的經典歌曲「彩虹」，並首唱新歌「沒有人像我一樣」，他們首度邀請弦樂團同台，打造全新編曲，以細膩的弦樂聲響堆疊情感層次，讓歌曲展現截然不同的舞台魅力。

此外，白安露性感蠻腰，化身「DJ ANN」，將BLACKPINK的JENNIE的「Starlight」以及小賈斯汀的「DAISIES」融合自己的「剛好」、「路邊野餐」，翻玩成全新REMIX電音組曲。

Ozone退伍後合體上場，表現不俗 。（記者林士傑／攝影）
Ozone退伍後合體上場，表現不俗 。（記者林士傑／攝影）

盧廣仲不介意被說醜。（記者林士傑／攝影）
盧廣仲不介意被說醜。（記者林士傑／攝影）

東海（左）、韋禮安合體演唱「最好的朋友」。記者林士傑／攝影）
東海（左）、韋禮安合體演唱「最好的朋友」。記者林士傑／攝影）

U:NUS以霸道刑警造型現身。（記者林士傑／攝影）
U:NUS以霸道刑警造型現身。（記者林士傑／攝影）

精華 FAQ

  • 吳建豪抱病上台表演〈傑作〉的奪命三搖舞步，但因身穿流蘇裝不慎撞倒麥克風架。他表示前幾天身體很不舒服，仍以正面態度完成演出，希望藉此鼓勵大家別放棄。

  • 盧廣仲回顧過去曾遭外界以外貌與唱功嘲諷，因此更想替支持他的歌迷爭一口氣，努力練歌精進自己。他也提到練氣功助於調整狀態，對金曲獎抱持有出席就有機會的自信。

  • 告五人以串燒歌曲炒熱氣氛，並預告11月小巨蛋將呈現全新樣貌；宇宙人首唱新歌並加入弦樂編曲；白安則化身DJ ANN，混搭多首歌曲打造REMIX電音組曲，讓全場持續沸騰。

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