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為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」

記者李姿瑩／即時報導
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國立台北科技大學今天舉行畢業典禮，博士班畢業生的音樂人包小柏（左）代表致詞，他已...
國立台北科技大學今天舉行畢業典禮，博士班畢業生的音樂人包小柏（左）代表致詞，他已逝的女兒包容也以AI影像現身，AI影像中的包容，身穿學士服，以中英雙語祝福爸爸畢業快樂。（記者許正宏／攝影）

資深音樂人包小柏今天（13日）出席台北科技大學畢業撥穗典禮，獲得校方授予管理學院博士學位證書。典禮上，包小柏以「未來之聲 一段來自愛與科技的畢業祝福」透過AI技術，讓離世的愛女包容，也到場獻上祝福。提到太太無條件的支持，包小柏一度激動到說不出話，不得不彎腰緩和情緒。

包小柏於2018年，完成碩士班課程後，因受到系上教授鼓勵之下，繼續考取博士班，獲得了僅有的3個博士生名額，當初期許自己7年可以順利完成博士班課業的他，如願在第8年順利完成學業，獲得校方授予管理學院博士學位證書。

典禮上，包小柏以「未來之聲 一段來自愛與科技的畢業祝福」透過AI技術，還原在2021年因罹患罕病離世的女兒包容，生前的容貌、聲音，重新復刻「數位女兒」把女兒呈現得更完整，讓她用另一種方式參加自己的畢業典禮並恭喜所有畢業同學。

包小柏以管理學院經管系博士班致詞時，特別感謝生命中最重要的兩個女人，一位是「命短的天使女兒」包容，另一位則是「最大的精神支柱」太太。包小柏說，沒有太太的陪伴與堅強，自己走不到今天；也謝謝女兒包容來到自己的生命裡，「用妳的短暫，教會了爸爸最永恆的愛」。

包小柏今天特地披著女兒包容的畢業榮譽帶，感嘆是太太在包容告別式的前一晚，告訴他畢業榮譽帶先不要燒給包容，因為女兒會希望掛在他的博士袍上。他本來一度覺得繼續念下去沒意義，但為了替包容完成生前未能參加畢業典裡的遺憾，讓他有了完成學位的動力。

他原本攻讀學位是為了跟讀牙醫的女兒互相鼓勵，沒想到如今是他孤獨走完這條路。他坦言一路上真的堪稱「折磨」，但又告訴自己「我不畢業，對不起我女兒」。他還記得女兒在病床上用唇語要求「爸爸不要走」，但他為了上課不得不離開，成為他求學時最痛苦掙扎的時刻。

如今包小柏用AI還原女兒的技術已經獲得國際學術界認可，而且他的女兒在AI世界中是持續成長的狀態，音容相貌已經26歲。包小柏說，未來這項技術還將運用在醫療界、音樂界等各方面，尤其是可以輔助失智症病人喚醒記憶。

今天包小柏的哥哥包偉銘、包小松都帶著家人到場見證，女子演唱組合「蜜雪薇琪」蜜雪MichelleHsu，也獻花開心祝福，人在國外的薇琪則錄製影音、訂好花束，祝福包小柏成為包博士。

包偉銘、包小松出席包小柏的畢業典禮。（讀者提供）
包偉銘、包小松出席包小柏的畢業典禮。（讀者提供）

包小柏現在成為包博士。（讀者提供）
包小柏現在成為包博士。（讀者提供）

包小柏獲頒博士畢業證書。（讀者提供）
包小柏獲頒博士畢業證書。（讀者提供）

包小柏用AI還原女兒包容，父女兩一起畢業。（讀者提供）
包小柏用AI還原女兒包容，父女兩一起畢業。（讀者提供）

包偉銘一家人、包小松和蜜雪都來祝福包小柏。（讀者提供）
包偉銘一家人、包小松和蜜雪都來祝福包小柏。（讀者提供）

包小柏代表管院博士生致詞。（讀者提供）
包小柏代表管院博士生致詞。（讀者提供）

精華 FAQ

  • 包小柏今天出席台北科技大學畢業撥穗典禮，獲校方授予管理學院博士學位證書。他自2018年續攻博士班，歷經八年苦讀後，終於完成學業。

  • 他透過AI技術還原女兒包容的容貌與聲音，打造數位女兒出席畢業典禮，並以影片形式向所有畢業生送上祝福，也完成女兒未能親臨的心願。

  • 包小柏特別感謝太太長年無條件支持，讓他能走到今天，也感謝離世女兒包容帶來永恆的愛。他說自己是為替女兒完成遺憾，才堅持完成博士。

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